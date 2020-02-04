В Госдуме раскритиковали новый проект КоАП

Павел Крашенинников (Фото: duma.gov.ru)

Новый проект Кодекса об административных правонарушениях возбуждает ненависть к законотворчеству. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщает «РИА Новости».

«Мы считаем, что этот документ вообще никуда не годится», — сказал Крашенинников. По его словам, в документе нет «сквозных» статей, а штрафы в соответствии с ним увеличиваются в несколько раз.

Ранее Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В ведомстве пояснили, что в документе «отражены предложения МВД». Проект, в частности, предусматривает увеличение срока давности для привлечения к административной ответственности вплоть до одного года. Сейчас постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения (или трех месяцев, если дело рассматривается судьей).

Кроме того, по новому проекту с 200 часов до 60 часов сокращается предельный срок обязательных работ, а также ограничивается возможность применения административного ареста в отношении несовершеннолетних, беременных, инвалидов, одиноких родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, и т.д.