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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Британия резко нарастили закупку российской нефти, Собянин обосновал проверки китайцев на коронавирус, треть больниц в России оказались без водопровода, ужесточение требований к составу пива; главные новости — в обзоре РБК

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Данные таможенной статистики, которые изучил РБК, показали, что в прошлом году США, Великобритания и Турция существенно увеличили импорт российской сырой нефти.

  • Это произошло, в частности, из-за введения американских санкций против Ирана и Венесуэлы, а также из-за значительного падения цен на нефть российской марки Urals за год (с $70 до $63,6 за баррель).
  • По итогам 2019 года, Соединенные Штаты закупили у России нефть почти на $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем в 2018-м. Экспорт в Великобританию вырос более чем в два раза (с $493 млн до $1,2 млрд). Самую внушительную динамику показала Турция. Она закупила российскую нефть на $3,7 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за весь предыдущий год.
  • При этом экспорт в Китай, Нидерланды и Германию (три самых крупных покупателя российской нефти) изменился незначительно.

Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

Проверки граждан Китая столичными властями обоснованы заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса. Так мэр Москвы Сергей Собянин ответил китайскому послу на претензии о проверках граждан КНР в общественном транспорте.

  • Ранее посольство КНР направило московским властям письмо, в котором пожаловалось, что проверкам в связи с угрозой коронавируса подвергаются исключительно граждане Китая.
  • Собянин в ответ заявил, что правоохранительные органы обязаны контролировать соблюдение двухнедельного режима изоляции по месту проживания гражданами любых стран, которые приезжают в Россию из государств и районов, подверженных эпидемии.
  • Всего столичные власти выдали приезжим более 2,5 тыс. постановлений о двухнедельной изоляции. По словам Собянина, с 22 февраля в городе были выявлены 88 нарушителей этого режима, в том числе 80 граждан КНР. Мэр попросил посла «с пониманием отнестись» к этим вынужденным мерам и призвать соотечественников строго соблюдать режим изоляции.

Производители пива попросили ужесточить требования к его составу

Союз российских пивоваров (СРП) попросил Минфин закрепить для производителей возможность заменять зерном только до 20% солода, а не 50%, как это предполагает будущий техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Письмо организации оказалось в распоряжении «Ведомостей».

  • Техрегламент «О безопасности алкогольной продукции» должен вступить в силу в январе 2021 года. По новым нормам, пиво должно будет содержать 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и 2% сахаросодержащих продуктов.
  • Предлагаемое союзом ограничение сохранит правило, согласно которому продукт с заниженным содержанием солода можно будет называть исключительно пивным напитком, а не пивом.
  • В СРП отмечают, что солодовые экстракты используются в производстве вместо более дорогого зерна лишь для снижения себестоимости, а это приводит к нездоровой конкуренции в отрасли.

Счетная палата не нашла водопровода почти в трети больниц и поликлиник

Согласно отчету Счетной палаты, большинство зданий медучреждений России, которых насчитывается 116 тыс., находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии.

  • В 41,1% из них на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, в 30,5% — водопровод. 14% зданий находится в аварийном состоянии, требует реконструкции или капитального ремонта.
  • По обеспеченности врачами Россия отстала от развитых стран на два года, отмечают аудиторы. В 2018-м в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%).
  • Счетная палата отмечает несовершенство системы субсидирования регионов, что приводит к необходимости выделять дополнительные средства, в том числе на капремонт или строительство новых медучреждений.
Автор: Сергей Витько
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