Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США и Британия резко нарастили закупку российской нефти, Собянин обосновал проверки китайцев на коронавирус, треть больниц в России оказались без водопровода, ужесточение требований к составу пива; главные новости — в обзоре РБК

CША и Великобритания резко нарастили закупку нефти в России

Данные таможенной статистики, которые изучил РБК, показали, что в прошлом году США, Великобритания и Турция существенно увеличили импорт российской сырой нефти.

Это произошло, в частности, из-за введения американских санкций против Ирана и Венесуэлы, а также из-за значительного падения цен на нефть российской марки Urals за год (с $70 до $63,6 за баррель).

По итогам 2019 года, Соединенные Штаты закупили у России нефть почти на $2,2 млрд. Это в 2,4 раза больше, чем в 2018-м. Экспорт в Великобританию вырос более чем в два раза (с $493 млн до $1,2 млрд). Самую внушительную динамику показала Турция. Она закупила российскую нефть на $3,7 млрд, что в 3,5 раза больше, чем за весь предыдущий год.

При этом экспорт в Китай, Нидерланды и Германию (три самых крупных покупателя российской нефти) изменился незначительно.

Собянин ответил на просьбу посольства прекратить проверки китайцев

Проверки граждан Китая столичными властями обоснованы заботой об охране здоровья жителей и гостей мегаполиса. Так мэр Москвы Сергей Собянин ответил китайскому послу на претензии о проверках граждан КНР в общественном транспорте.