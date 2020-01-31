В Минюсте назвали МВД автором предложений о повышении штрафов

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Во включенных в проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) положениях о повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) «отражены предложения МВД», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Министерства юстиции.

В ведомстве напомнили также, что ранее МВД предлагало внести аналогичные поправки в действующий КоАП.

Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. Проект предусматривает множество новелл, в числе которых и ужесточение наказания для нарушителей ПДД. Так, например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб., превышение скорости на 40–60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

После публикации проекта секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак назвал документ ориентированным на ужесточение «репрессивных механизмов». По словам Турчака, в представленном виде партия проект кодекса не поддерживает.