Ректор ГИТИСа оценил назначение Богомолова в школу-студию МХАТ

За время существования Школы-студии МХАТ ею руководили разные деятели культуры в том числе те, кто ее не оканчивал, напомнил Заславский. Претензии к назначению Богомолова из-за нарушения преемственности он назвал «преувеличением»

Video

Ничего «скандального» и «сенсационного» в назначении режиссера Констанина Богомолова исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ нет, заявил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИСа Григорий Заславский в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК.

«Приглашение такого авангардного человека в определенном смысле в Школу-студию МХАТ мне кажется чрезвычайно закономерным, потому что я хоть руковожу ГИТИСом, но готов признать, что Школа-студия МХАТ сегодня самая продвинутая театральная школа, будем говорить в России, а если в России, то и в мире», — сказал он.

Комментируя претензии к назначению Богомолова из-за нарушения традиций преемственности, Заславский напомнил о Вениамине Радомысленском, который окончил искусствоведческое отделение литфака в МГУ и руководил Школой-студией МХАТ 35 лет — с 1945 года и до конца жизни. «То есть Школе-студии в этом году 83 года, из них 51 год ею руководили те, кто ее не заканчивал. То есть, говорить о какой-то преемственности в этом смысле, мне кажется, некоторое преувеличения», — добавил он.

Константин Богомолов родился в Москве 23 июля 1975 года. Он окончил филологический факультет МГУ и режиссерский факультет ГИТИСа. Свою первую режиссерскую работу — спектакль «Лекция о пользе убийств, или Шесть трупов в поисках действия» — он поставил в ГИТИСе в 2002 году. Параллельно с режиссурой Богомолов занимается преподаванием, проводя мастер-классы в Московской школе нового кино. С 2019 года он возглавляет Театр на Малой Бронной, а в 2024-м также стал руководителем Театра Романа Виктюка, переименованного в «Театр-сцена «Мельников». В июле 2025 года президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

О назначении Богомолова исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ стало известно 23 января. Необходимость смены руководства возникла после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил театральной школой с 2013 года. Комментируя выбор нового ректора, министр культуры Ольга Любимова отметила, что творчество Богомолова «занимает особое место в современном культурном пространстве России».

Спустя три дня после назначения Богомолова актриса Марьяна Спивак опубликовала открытое письмо к Любимовой от имени выпускников Школы-студии МХАТ. В обращении говорится, что в школе-студии ректора исторически выбирали «всем мхатовским сообществом» с опорой на преемственность. Поэтому решение Минкультуры выбрать Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности», сложившиеся в Школе-студии МХАТ с момента ее основания.



Публично поддержали открытое письмо Юлия Меньшова, Варвара Шмыкова, Антон Шагин и др. «Очень поддерживаю. И очень прошу внимания со стороны нашего министра к этому обращению, как выпускница Школы-студии МХАТ, которую окончили и мои родители», — написала Меньшова своем телеграм-канале. Богомолов обращение никак не прокомментировал, но сделал репост письма в своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).