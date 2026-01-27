Богомолов ответил выпускникам Школы-студии МХАТ репостом Софьи Эрнст

Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на требование выпускников Школы-студии МХАТ отменить его назначение на пост руководителя. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст. Она окончила школу-студию в 2018 году.

Никаких дополнительных комментариев к посту Богомолов не добавил.

«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — написала Эрнст.

Она уточнила, что Богомолова пригласил к себе работать Олег Табаков, режиссер поставил в «Табакерке» и в МХТ более десяти спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».

«Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале», — заключила Эрнст.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к министру культуры Ольге Любимовой. В нем авторы попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения. Накануне его в соцсетях опубликовали актрисы Марьяна Спивак. Юлия Меньшова, актер Антон Шагин и другие.

В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте. Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.

23 января Любимова объявила, что Богомолов стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вместо умершего Золотовицкого.