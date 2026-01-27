 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Богомолов ответил выпускникам Школы-студии МХАТ репостом Софьи Эрнст

Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Режиссер Константин Богомолов отреагировал на требование выпускников Школы-студии МХАТ отменить его назначение на пост руководителя. В своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) он сделал репост письма, которое опубликовала актриса Софья Эрнст. Она окончила школу-студию в 2018 году.

Никаких дополнительных комментариев к посту Богомолов не добавил.

«Являясь выпускницей Школы-студии МХАТ, позволю себе высказать точку зрения, отличную от сформулированной в этом письме. В Школе-студии нет режиссерского факультета, поэтому, желая стать режиссером, Константин Богомолов поступил в ГИТИС. Странно на этом основании отрицать в нем носителя «принципов русского психологического театра», — написала Эрнст.

Она уточнила, что Богомолова пригласил к себе работать Олег Табаков, режиссер поставил в «Табакерке» и в МХТ более десяти спектаклей, «находясь в непрерывном сотворчестве с Мастером и выпускниками Школы-студии».

«Он впитывал традицию не в аудитории, а на сцене и в репетиционном зале», — заключила Эрнст.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ написали обращение к министру культуры Ольге Любимовой. В нем авторы попросили пересмотреть решение о назначении Богомолова и.о. ректора учебного заведения. Накануне его в соцсетях опубликовали актрисы Марьяна Спивак. Юлия Меньшова, актер Антон Шагин и другие.

Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова
Общество
Константин Богомолов

В письме говорится, что предыдущие руководители школы — Олег Ефремов, Олег Табаков, Анатолий Смелянский и Игорь Золотовицкий — были «корневыми мхатовцами», а назначение Богомолова «категорически нарушает традиции преемственности». «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан Учителями-мхатовцами в стенах школы», — говорится в тексте. Богомолов — выпускник ГИТИСа (2003), до этого он окончил филологический факультет МГУ.

23 января Любимова объявила, что Богомолов стал исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ вместо умершего Золотовицкого.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Рейтинг Трампа упал до рекордного минимума после убийств агентами ICE

Лидер Финляндии увидел необходимость однажды начать переговоры с Россией

Немецкий генерал раскрыл «наихудший сценарий» нападения России на НАТО

FT узнала, с какой территорией США связали гарантии безопасности Украины

США рассматривают возможность нанесения ударов по иранским чиновникам — MEE

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
школа-студия МХАТ Константин Богомолов режиссер Игорь Золотовицкий
Материалы по теме
Богомолов заявил о намерении остаться во главе Театра на Малой Бронной
Общество
Выпускники школы-студии МХАТ выступили против назначения Богомолова
Общество
Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 90,29 (+1,23) Инвестиции, 26 янв, 17:57 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 76,01 (+0,09) Инвестиции, 26 янв, 17:57
Полуметровые сугробы и пробки 9 баллов. Последствия снегопада в Москве Общество, 13:28 
Цена золота превысила 12 тыс. рублей за грамм впервые за 29 лет Инвестиции, 13:27
МВД раскрыло покушение на убийство 24-летней давности Общество, 13:22
Стабильность накануне роста: рынок игристого в России в 2025 году Вино, 13:21
ВОЗ предрекла новые заражения Нипах из-за слабой изученности вируса Общество, 13:18
Экс-замгубернатора Краснодарского края задержали по подозрению в аферах Общество, 13:16
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Российских пятиборцев-юниоров допустили на международные турниры с флагом Спорт, 13:07
Основателя iGooods Куниса внесли в список террористов и экстремистов Политика, 13:06
Минцифры назвало регионы с максимальным спросом на IT-ипотеку Недвижимость, 13:04
Акции Puma взлетели на 20% на новости о продаже ее доли китайской Anta Инвестиции, 12:51
Бундесверу дадут шанс впервые закупить немецкие боевые беспилотники Политика, 12:51
Аэропорт Шереметьево сообщил о снятии ограничений из-за снегопада Общество, 12:50
Как правильно кататься на тюбинге и не навредить здоровью Life, 12:47