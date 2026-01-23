 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Временным ректором Школы-студии МХАТ после смерти Золотовицкого назначен Константин Богомолов. Сейчас он является худруком двух театров, включая Театр на Малой Бронной. В прошлом году получил звание заслуженного деятеля искусств
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен режиссер Константин Богомолов, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Глава ведомства отметила, что творчество Богомолова «занимает особое место в современном культурном пространстве России» и пожелала успехов на новой должности.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и преумножение культурного наследия России», — написала Любимова.

Ранее Школу-студию МХАТ более десяти лет возглавлял заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, который ушел из жизни 14 января в возрасте 64 лет. Источник ТАСС сообщал, что у него было онкологическое заболевание.

Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств
Общество
Константин Богомолов

Богомолов с 2019 года является художественным руководителем Театра на Малой Бронной, где реализовал ряд знаковых постановок, а в 2024-м возглавил Театр Романа Виктюка, который после этого был переименован в «Театр — Сцена «Мельников». В июле 2025-го президент Владимир Путин подписал указ о присвоении ему звания Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В 2014 году Богомолов получил «Приз критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». В 2020 году спектакль «Преступление и наказание», поставленный Богомоловым в театре «Приют комедианта», был признан лучшим драматическим спектаклем малой формы и также удостоен «Золотой маски».

