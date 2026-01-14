 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Умер Игорь Золотовицкий

Актер Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет
Игорь Золотовицкий умер утром 14 января в больнице, сообщили в Школе-студии МХАТ. Заслуженному артисту было 64 года
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Заслуженный артист России, актер и ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер в возрасте 64 лет, сообщает RT.

Золотовицкий скончался в 9:30 14 января в больнице, сообщили РБК в Школе-студии МХАТ. ТАСС со ссылкой на источник пишет, что у артиста было онкологическое заболевание.

Золотовицкий — заслуженный деятель искусств, лауреат Российской национальной актерской премии «Фигаро». Школу-студию МХАТ он окончил в 1983 году, преподавать начал в конце 1980-х, а в 2013 году возглавил учреждение. Был директором Центрального дома актера имени Яблочкиной, заместителем художественного руководителя МХТ имени Чехова.

В труппе Московского Художественного театра актер начал играть по окончании обучения, исполнял роли в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда», «Блондинка за углом», «Изображая жертву», «Осада». Также участвовал в постановках «Et cetera» («Смуглая леди сонетов», «Шейлок»), Московского театра Олега Табакова («Безумный день, или Женитьба Фигаро»), «Квартета И» («Быстрее, чем кролики»), «Школы современной пьесы» («Дом»).

В качестве режиссера поставил спектакли «Башмачкин» и «Женитьба» по произведениям Николая Гоголя.

Среди киноработ Золотовицкого — роли в фильмах «Такси-блюз» Павла Лунгина, «Сочинение ко Дню Победы» и «Одесский пароход» Сергея Урсуляка, «Заяц над бездной» Тиграна Кеосаяна.

«Я следую простым человеческим вещам — поступать с людьми так, как бы хотел, чтобы с тобой поступали. Не обижать слабых и зависимых от тебя людей. Как сказал прекрасный писатель Даниил Гранин, «не забывайте, что совесть никто не отменял. Никогда», — рассказывал артист в интервью петербургскому журналу «Собака» в апреле 2025 года.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Яна Баширова Яна Баширова
Игорь Золотовицкий школа-студия МХАТ актеры театр
