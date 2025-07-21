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Путин присвоил Богомолову звание заслуженного деятеля искусств

Режиссеру Константину Богомолову присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Он с 2019 года возглавляет Театр на Малой Бронной, а в 2024-м его назначили худруком Театра Романа Виктюка, который после сменил название
Константин Богомолов
Константин Богомолов (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении художественному руководителю Театра на Малой Бронной Константину Богомолову почетного звания «Заслуженный деятель искусств». Документ опубликован на портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что звание присвоено «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». С этой же формулировкой орденом «За заслуги в культуре и искусстве» награжден актер театра и кино, телеведущий Вячеслав Манучаров.

Богомолов отверг слияние Театра Виктюка с Театром на Бронной
Общество
Константин Богомолов

Константину Богомолову 49 лет, он родился в Москве 23 июля 1975 года. В качестве режиссера он дебютировал в 2002 году. В разные годы служил в Московском театре Олега Табакова, работал помощником художественного руководителя МХТ имени А.П. Чехова, режиссером московского театра «Ленком». Худруком Театра на Малой Бронной Богомолова назначили в мае 2019 года, а в июне 2024 года он возглавил Театр Романа Виктюка, который после этого был переименован в «Театр — Сцена «Мельников».

В 2014 году Богомолов получил «Приз критики» фестиваля «Золотая маска» за спектакль «Идеальный муж. Комедия». В 2020 году спектакль «Преступление и наказание», поставленный Богомоловым в театре «Приют комедианта», был признан лучшим драматическим спектаклем малой формы и также удостоен «Золотой маски».

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Милена Костерева Милена Костерева
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Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
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