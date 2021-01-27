В Москве выявили минимальное с конца сентября число заболевших COVID-19

Власти города заявили о спаде пандемии и начали смягчать ограничения. Число случаев заражения в столице с начала эпидемии достигло 919 тыс.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве за сутки зарегистрировали 1837 новых заболевших COVID-19. Это минимальный показатель с конца сентября. Статистику опубликовал оперативный штаб города по борьбе с заболеванием.

Предыдущий минимум был установлен 26 сентября, когда в Москве выявили 1792 зараженных.

Общее число заболевших в городе выросло до 919 66 человек.

Всего в России за минувшие 24 часа зафиксировали 17 741 нового заболевшего. Это минимум с 29 октября, когда выявили 17 717 новых зараженных. С начала распространения вируса в стране им заразились 3 774 672 человека.