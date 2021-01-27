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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили минимальное с конца сентября число заболевших COVID-19

Власти города заявили о спаде пандемии и начали смягчать ограничения. Число случаев заражения в столице с начала эпидемии достигло 919 тыс.
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Москве за сутки зарегистрировали 1837 новых заболевших COVID-19. Это минимальный показатель с конца сентября. Статистику опубликовал оперативный штаб города по борьбе с заболеванием.

Предыдущий минимум был установлен 26 сентября, когда в Москве выявили 1792 зараженных.

Общее число заболевших в городе выросло до 919 66 человек.

В России за сутки умерли 594 человека с COVID-19
Общество
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Всего в России за минувшие 24 часа зафиксировали 17 741 нового заболевшего. Это минимум с 29 октября, когда выявили 17 717 новых зараженных. С начала распространения вируса в стране им заразились 3 774 672 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в столице впервые с середины июня прошлого года свободно больше 50% коек для больных COVID.

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В связи с падением заболеваемости власти города смягчили ряд ограничений. «Мы начали постепенно, шаг за шагом, открывать город для нормальной жизни», — сказал Собянин.

Снят запрет на работу ночью баров и ресторанов, караоке, боулингов, дискотек и остальных организаций индустрии отдыха и развлечений. Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны поддерживать дистанцию между посетителями и прочие предписания Роспотребнадзора.

Столичные работодатели больше не обязаны держать на удаленке не менее 30% сотрудников. Правило сохраняется в качестве рекомендации. Сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний, остаются на дистанционном режиме.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<20 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Анна Громова
Москва коронавирус статистика
Материалы по теме
В России за сутки умерли 594 человека с COVID-19
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В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября
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Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве
Общество
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