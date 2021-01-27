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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице свободно более 50% коечного фонда, выделенного под пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель с июня 2020 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — указал он. Градоначальник отметил, что «пандемия идет на спад».

Власти Москвы заявили о половине свободных коек для больных COVID-19
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Собянин отметил, что за прошедшую неделю количество госпитализированных в городе уменьшилось на тысячу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 25 января также указывала, что в Москве свободна половина коечного фонда для зараженных коронавирусом. В связи с этим реабиталиционные центры на Абрамцевской, Олимпийском проспекте и в Царицыно, переоборудованные в обсерваторы, вернутся к обычной работе.

По последним данным, число заболевших COVID-19 в Москве за весь период составляет 917 825 человек. Умерли 13 100 больных, вылечились 785 396 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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