Собянин сообщил о рекордном с июня проценте свободных коек в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В столице свободно более 50% коечного фонда, выделенного под пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель с июня 2020 года. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

«В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — указал он. Градоначальник отметил, что «пандемия идет на спад».

Собянин отметил, что за прошедшую неделю количество госпитализированных в городе уменьшилось на тысячу.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 25 января также указывала, что в Москве свободна половина коечного фонда для зараженных коронавирусом. В связи с этим реабиталиционные центры на Абрамцевской, Олимпийском проспекте и в Царицыно, переоборудованные в обсерваторы, вернутся к обычной работе.