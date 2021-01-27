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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью

Также разрешили работать караоке, дискотекам, клубам и боулингу. Мэр Сергей Собянин пояснил, что ситуация с заражаемостью коронавирусом продолжает улучшаться. При этом заведения должны соблюдать требования к рассадке гостей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00), сообщается на сайте мэра столица Сергея Собянина.

Под послабления также попадают ночные клубы, караоке, боулинг-клубы, дискотеки и остальные организации индустрии отдыха и развлечений.

«Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — предупредил мэр.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Он пояснил, что ситуация с распространением вируса продолжает улучшаться, в частности, количество выявленных новых случаев заражения в сутки на прошлой неделе не превышало 2–3 тыс. в день, а число госпитализаций снизилось на 1 тыс. Впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих больных с COVID-19, свободно более 50% коек, отметил он.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — говорится в сообщении Собянина.

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Помимо отмены запрета на работу в ночное время для предприятий общественного питания и развлечений, мэр также подписал указ об отмене обязательного перевода 30% сотрудников на удаленку. Теперь это рекомендованная мера, решение о том, возвращать ли сотрудников в офисы, будет принимать руководство организаций.

Также до 6 февраля будет принято решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных правительству Москвы. Оно будет согласовано с Минобрнауки.

Запрет на работу общепита и развлекательных заведений по ночам вступил в силу 13 ноября. При этом ресторанам и кафе разрешили работать навынос и на доставку. Собянин тогда объяснял новые меры быстрым ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом. Он также подчеркивал, что действие этого запрета в новогодние праздники избавит компании от «ненужных трат», которые они несут из-за внезапной отмены мероприятий.

С тех пор запрет не раз продлевался, последний раз это произошло неделю назад.

Две недели назад власти Москвы отменили удаленное обучение для школьников. Собянин, однако, предупредил, что риск заболеваемости велик, и призвал всех учащихся соблюдать меры предосторожности. При выявлении одного и более случаев инфицирования классы вновь будут переводиться на удаленку.

В Москве с 18 января выявляют менее 4 тыс. заболевших в сутки, в отдельные дни за этот период показатель опускался ниже 2 тыс. Всего в столице зарегистрировали 917,8 тыс. заболевших, умерли 13,1 тыс. человек (данные на утро 26 января). В понедельник Собянин заявил, что «пандемия пошла на спад», поэтому власти могут постепенно возвращать город к нормальной жизни.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Мария Лисицына
Сергей Собянин ограничения коронавирус общепит
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