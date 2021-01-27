Власти Москвы сняли запрет на работу баров и ресторанов ночью

Также разрешили работать караоке, дискотекам, клубам и боулингу. Мэр Сергей Собянин пояснил, что ситуация с заражаемостью коронавирусом продолжает улучшаться. При этом заведения должны соблюдать требования к рассадке гостей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Власти Москвы приняли решение отменить запрет на работу баров, ресторанов, других предприятий общественного питания в ночное время (с 23:00 до 06:00), сообщается на сайте мэра столица Сергея Собянина.

Под послабления также попадают ночные клубы, караоке, боулинг-клубы, дискотеки и остальные организации индустрии отдыха и развлечений.

«Вместе с тем эти заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором», — предупредил мэр.

Он пояснил, что ситуация с распространением вируса продолжает улучшаться, в частности, количество выявленных новых случаев заражения в сутки на прошлой неделе не превышало 2–3 тыс. в день, а число госпитализаций снизилось на 1 тыс. Впервые с середины июня 2020 года в стационарах, принимающих больных с COVID-19, свободно более 50% коек, отметил он.