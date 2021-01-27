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В России за сутки умерли 594 человека с COVID-19

Общее число смертей в стране превысило 71 тыс. Также за сутки зафиксировали минимальное с конца октября число заражений коронавирусом
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

За последние сутки в России скончались 594 человека с диагностированным коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число смертей c COVID-19 в стране, согласно подсчетам штаба, выросло до 71 076.

Больше всего человек за сутки умерли в Москве (75), после этого суммарное число летальных исходов в столице достигло отметки 13 175. Еще 70 смертей зафиксировали в Санкт-Петербурге (9502 всего), 38 — в Московской области (3619 всего), 29 — в Ростовской области (2562 всего), 28 — в Красноярском крае (2244 всего).

Также за сутки в России выявили 17 741 заболевших COVID-19. Это минимум заражений с 29 октября, тогда стало известно о заражении 17 717 человек. За все время распространения вируса в России зафиксировали 3 774 672 случая заражения коронавирусом.

В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Помимо этого, более 3,2 млн человек выздоровели, за сутки эти число увеличилось на 27,9 тыс. Еще 501,1 тыс. человек проходят лечение сейчас.

По данным Росстата, с апреля по ноябрь в России скончались 116 030 человек. Разница с данными, которые дает оперативный штаб, объясняется тем, что статистическое ведомство учитывает все случаи смертей от коронавируса, в том числе те, когда вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила из-за заражения. Штаб в свою очередь публикует данные о случаях, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
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