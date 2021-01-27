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Собянин отменил обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

С 27 января обязательное требование перевода 30% сотрудников на удаленную работу в Москве отменяется, следует из указа мэра Сергея Собянина.

Правило будет рекомендательным. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки смогут принимать сами руководители конкретных предприятий и организаций.

Требование об обязательном переводе 30% сотрудников действовало в Москве с 5 октября прошлого года. Также на дистанционный формат должны были быть переведена все сотрудники старше 65 лет и те, кто страдает от хронических заболеваний.

С 12 октября работодателей обязали сообщать властям сведения о переведенных на дистанционную работу сотрудниках, в том числе
номера мобильных телефонов, автомобилей, а также социальных карт и проездных билетов. За невыполнение требований для юрлиц были предусмотрены штрафы от 100 тыс. руб.

Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
удаленная работа Москва
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