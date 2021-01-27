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Пандемия коронавируса ,  
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В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября

За последние 24 часа инфекцию выявили у 17,7 тыс. человек. В Москве суточный прирост заболевших составил 1,8 тыс., столько же человек заболели в Петербурге
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 29 октября, когда выявили 17 717 заболевших.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:

  • Москва — 1837;
  • Санкт-Петербург — 1813;
  • Московская область — 928;
  • Нижегородская область — 474;
  • Воронежская область — 384;
  • Ростовская область — 379.

Накануне оперативный штаб сообщал о 18 241 заразившемся, что стало наименьшим показателем с 31 октября. Тогда в стране коронавирус выявили у 18 140 человек.

Всего за период пандемии коронавирус выявили у 3 774 672 человек, число летальных исходов составило 71 076. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включил в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.

Собянин отменил обязательный перевод на удаленку 30% сотрудников
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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

В начале этой недели президент Владимир Путин сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется, что позволяет постепенно снимать введенные в связи с пандемией ограничения.

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В Москве ограничения постепенно начали отменять с середины января. С 18 января школьникам разрешили вернуться на обучение в традиционном формате, а с 22 января в столице возобновилась работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также спортивных школ и детских досуговых учреждений. С 27 января в Москве сняли запрет на работу ресторанов и баров в ночное время, а также отменили обязательное требование о переводе на удаленку 30% сотрудников.

Автор
Анастасия Батманова
пандемия коронавирус COVID-19
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