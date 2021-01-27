В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября
За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 29 октября, когда выявили 17 717 заболевших.
Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:
- Москва — 1837;
- Санкт-Петербург — 1813;
- Московская область — 928;
- Нижегородская область — 474;
- Воронежская область — 384;
- Ростовская область — 379.
Накануне оперативный штаб сообщал о 18 241 заразившемся, что стало наименьшим показателем с 31 октября. Тогда в стране коронавирус выявили у 18 140 человек.
Всего за период пандемии коронавирус выявили у 3 774 672 человек, число летальных исходов составило 71 076. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включил в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.