В России зафиксировали суточный минимум случаев COVID-19 с конца октября

За последние 24 часа инфекцию выявили у 17,7 тыс. человек. В Москве суточный прирост заболевших составил 1,8 тыс., столько же человек заболели в Петербурге

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За минувшие сутки в России коронавирус подтвердили у 17 741 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Это стало минимумом с 29 октября, когда выявили 17 717 заболевших.

Больше всего случаев заражения COVID-19 за последние сутки обнаружено в следующих регионах:

Москва — 1837;

Санкт-Петербург — 1813;

Московская область — 928;

Нижегородская область — 474;

Воронежская область — 384;

Ростовская область — 379.

Накануне оперативный штаб сообщал о 18 241 заразившемся, что стало наименьшим показателем с 31 октября. Тогда в стране коронавирус выявили у 18 140 человек.

Всего за период пандемии коронавирус выявили у 3 774 672 человек, число летальных исходов составило 71 076. Данные о смертности оперативного штаба расходятся с информацией Росстата, согласно которой общее число умерших от COVID-19 только за апрель—ноябрь превысило 116 тыс. человек. Разница в данных штаба и ведомства объясняется тем, что Росстат включил в подсчеты тех, у кого коронавирус диагностировали уже после смерти, а также тех, кто скончался от других патологий, обострившихся на фоне COVID-19.