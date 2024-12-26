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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Власти повысят уровень чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута

Глава Крыма Аксенов: в России введут режим федеральной ЧС из-за разлива мазута
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
В Крыму и Краснодарском крае введут режим федеральной ЧС из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина. — РБК) будет присвоен статус федеральной ЧС», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Аксенова, глава МЧС Александр Куренков сегодня соберет соответствующую комиссию, на которой будет принято это решение, а для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов выделят федеральные средства.

Сейчас действует региональный статус ЧС, который объявили в Краснодарском крае. Решение ввести региональный статус губернатор Вениамин Кондратьев объяснял тем, что выброс мазута на побережье «не прекращается».

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Фото:МЧС России
Он указывал, что изначально, по расчетам ученых, «основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря». Но теперь воздух стал прогреваться, и нефтепродукты стали «подниматься наверх», и их стало выносить на пляжи.

24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил об отсутствии планов повышать режим региональной ЧС до федерального. Вместе с тем он отмечал, что «все будет зависеть от рекомендаций специалистов» на местах.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, в Черное море попало около 4 тыс. т, оценили в Минприроды. Первое судно затонуло в акватории Черного моря, у второго разорвало носовую часть. Погиб один член экипажа. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК), капитан «Волгонефти-212» находится под стражей, а капитан «Волгонефти-239» — под домашним арестом.

Как отмечали в Минтрансе, танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории Керченского пролива. В ходе проверки у нескольких судов ЗАО «Волгатранснефть» не оказалось лицензии на перевозку опасных грузов. 24 декабря в ведомстве отчитались об очистке более 24,3 тыс. кв. м от мазута, сборе порядка 14,5 т нефтесодержащих отходов и установке 200 м боновых ограждений. Глава Минприроды Александр Козлов оценивал возможный объем загрязнения грунта в 200 тыс. т и заявил, что подъемом и утилизацией танкеров займутся собственники.

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Россия Крым Краснодарский край мазут танкеры Керченский пролив режим ЧС Сергей Аксенов
Сергей Аксенов фото

Сергей Аксенов

политик, глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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