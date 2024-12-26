Власти повысят уровень чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута

В Крыму и Краснодарском крае введут режим федеральной ЧС из-за разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть» 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Из-за разлива мазута на побережьях в Крыму и Краснодарском крае будет введен статус федеральной ЧС. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера (президента России Владимира Путина. — РБК) будет присвоен статус федеральной ЧС», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Аксенова, глава МЧС Александр Куренков сегодня соберет соответствующую комиссию, на которой будет принято это решение, а для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов выделят федеральные средства.

Сейчас действует региональный статус ЧС, который объявили в Краснодарском крае. Решение ввести региональный статус губернатор Вениамин Кондратьев объяснял тем, что выброс мазута на побережье «не прекращается».

Он указывал, что изначально, по расчетам ученых, «основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря». Но теперь воздух стал прогреваться, и нефтепродукты стали «подниматься наверх», и их стало выносить на пляжи.

24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил об отсутствии планов повышать режим региональной ЧС до федерального. Вместе с тем он отмечал, что «все будет зависеть от рекомендаций специалистов» на местах.

Разлив нефтепродуктов произошел в результате крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, в Черное море попало около 4 тыс. т, оценили в Минприроды. Первое судно затонуло в акватории Черного моря, у второго разорвало носовую часть. Погиб один член экипажа. СК возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ст. 263 УК), капитан «Волгонефти-212» находится под стражей, а капитан «Волгонефти-239» — под домашним арестом.

Как отмечали в Минтрансе, танкеры нарушили сезонные ограничения на плавание в акватории Керченского пролива. В ходе проверки у нескольких судов ЗАО «Волгатранснефть» не оказалось лицензии на перевозку опасных грузов. 24 декабря в ведомстве отчитались об очистке более 24,3 тыс. кв. м от мазута, сборе порядка 14,5 т нефтесодержащих отходов и установке 200 м боновых ограждений. Глава Минприроды Александр Козлов оценивал возможный объем загрязнения грунта в 200 тыс. т и заявил, что подъемом и утилизацией танкеров займутся собственники.