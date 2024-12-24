Кремль не увидел необходимости в федеральном ЧС из-за разлива мазута

Волонтеры во время сбора разлитого мазута (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Власти России не планируют вводить федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керчи, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он отметил, что эта крупная экологическая катастрофа остается в центре внимания президента Владимира Путина. Песков сообщил о его постоянных контактах с оперштабом по Краснодарскому краю.

«Масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой. Потребуются время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, 23 декабря, по сообщениям специалиста Сергея Станичного, мазут распространился на акваторию площадью 800 кв. м.

Спутниковые снимки, которые сделали накануне, 23 декабря, показывают, что утечка мазута из кораблей продолжается. Распространение опасных веществ зависит от направления и силы ветра, а также от течений Черного моря.

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов сообщил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. Волонтеры сообщили, что уже спасли более 1057 птиц, при этом 210 птиц погибли. Также экологи нашли уже десять мертвых тел азовских дельфинов.

15 декабря танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение из-за шторма в Керченском проливе. Суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. В результате крушения в море вылился мазут. В Анапе объявили режим ЧС из-за выброса нефтепродуктов на побережье.