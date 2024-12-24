Бастрыкин поручил завести дело о бездействии по ликвидации мазута в Анапе

Фото: МЧС России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии при ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Он дал указание главе СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и представить доклад.

Таким образом Следственный комитет отреагировал на жалобы в комментариях в телеграм-канале информационного центра, где были «размещены обращения о непринятии мер к ликвидации последствий экологической катастрофы в городе Анапе Краснодарского края», говорится в публикации пресс-службы.

Как пишет информационный центр, уборкой мазута в границах береговой линии занимаются только «неравнодушные граждане», а специальной техники для выполнения работ нет, вывоз отходов не организован. Кроме того, 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, собираемые на пляжах, вновь попали в море. Ранее Бастрыкин ставил это происшествие на контроль в центральном аппарате ведомства.

15 декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Суда перевозили около 9,2 тыс. т мазута, часть которого попала в море. В настоящее время локальные режимы ЧС действуют в Анапе и Темрюкском районе Кубани, где на пляжах появляются мазутные пятна, а также в Керчи.

С 17 по 23 декабря аварийные бригады и волонтеры собрали на побережье Краснодарского края 21 тыс. т загрязненного грунта. В работах участвуют более 10 тыс. человек. В промышленной зоне Анапы создана временная перевалочная площадка, куда свозят загрязненный грунт с пляжей для последующей транспортировки на предприятия для утилизации.

13 декабря сильный шторм помешал уборке пляжа от мазута в Анапе, сообщил оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Нестеренко. Позднее мэрия Анапы опровергла информацию о том, что мешки с мазутом уносит в море.