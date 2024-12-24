Минтранс заявил, что потерпевшие крушение танкеры нарушили запрет

Танкеры «Волгонефть» нарушили сезонные ограничения на плавание, еще несколько судов ЗАО «Волгатранснефть» оказались без лицензии на перевозки опасных грузов, сообщил Минтранс. Два из них с 9,2 тыс. т мазута потерпели крушение

Фото: Минприроды России / ТАСС

Два потерпевших 15 декабря крушение танкера находились в Керченском проливе в нарушение сезонных ограничений на плавание в акватории, заявили в пресс-службе Минтранса.

«Несколько танкеров, принадлежащих ЗАО «Волгатранснефть», не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом», — отметили в ведомстве.

По данным Минтранса, с момента аварии обследовано более 170 кв. км акватории Керченского пролива, от мазута очистили свыше 24,3 тыс. кв. м, с пляжей и береговой линии собрали около 14,5 т нефтесодержащих отходов, а в устьях рек и лиманах установили 200 м боновых ограждений.

«Фрагменты мазута локализуют с помощью бонов и собирают инструментами и специализированными судами, радужную пленку на воде обрабатывают сорбентом. Для ликвидации нефтепродуктов использовано 2705 кг нейтрализующего вещества. В районе аварийно-спасательных работ находится 19 судов», — добавили в министерстве.

Как рассказал РБК эколог-общественник из Краснодарского края Дмитрий Шевченко, лицензированные полигоны не готовы принять собранный песок с мазутом в таком объеме, и это длительный процесс. «Многие мешки, которые люди оставляют, просто не успевают вовремя вывозить с берега. Из мешков начинает течь. Когда начинается шторм, вода захлестывает мешки, начинается вторичное загрязнение территории», — сообщил он.

По словам Шевченко, подобная ситуация произошла в 2007 году, после чего в регионе сразу был объявлен режим ЧС федерального уровня и создан штаб под эгидой МЧС в Ростове-на-Дону.

«Сейчас получается абсурд, когда регион взял на себя все затраты и все организационные процессы и федеральной помощи не запросил. Это абсурдно, потому что это крупномасштабное бедствие, — отметил эколог. — И очень правильно, что люди записали обращение и требуют от федеральных властей все-таки вмешаться и предпринять какие-то действия. Нужно было сразу привлекать федеральные силы, пока это еще не приняло такие масштабы».

Собранные нефтепродукты, скорее всего, «капля в море», и остаются неизвестными количество мазута в затонувших танкерах и возможность его откачать, считает Шевченко. «Сейчас первоочередная задача — откачать нефтепродукты с затонувших танкеров. Потому что на космоснимках видны шлейфы разноса этих нефтепродуктов, то есть они продолжают вытекать. И если регион своими силами еще может худо-бедно почистить берег с помощью волонтеров, то с откачкой нефтепродуктов регион не справится никак, 100%. С этим могут справиться только федеральные власти, потому что это в компетенции МЧС. У края нет таких технических возможностей, нет подготовленных водолазов, нет судов, которые можно было бы задействовать в этом деле», — уточнил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение во время шторма. Они перевозили 9,2 тыс. т мазута, произошел разлив нефтепродуктов. Первое судно затонуло в акватории Черного моря, у второго разорвало носовую часть. Один член экипажа погиб. По делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 2 ст. 263 УК) арестован капитан «Волгонефти-212», капитана «Волгонефти-239» отправили под домашний арест.

В Анапе был введен режим ЧС. В Кремле заявили об отсутствии планов повысить его уровень до федерального. По словам министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, подъемом и утилизацией танкеров займутся собственники. Он также оценил возможный объем загрязнения грунта в 200 тыс. т. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился выделить 400 млн руб. в 2024 году и 800 млн руб. в 2025-м на ликвидацию последствий аварии в Анапе.