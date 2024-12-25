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В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за мазута на побережье

Из-за прогрева воздуха нефтепродукты «поднимаются наверх», после чего их выносит на пляжи, пояснил Кондратьев. Он решил распространить режим ЧС на весь регион. Утечка произошла из-за крушения танкеров в Керченском проливе

В Краснодарском крае ввели режим ЧС из-за мазута на побережье
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Выброс мазута на берег Анапы и Темрюкского района не прекращается, из-за напряженной ситуации принято решение ввести режим ЧС краевого уровня, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде», — написал он в телеграм-канале.

Однако, по словам Кондратьев, «погода диктует свои условия»: воздух прогревается, из-за чего нефтепродукты «поднимаются наверх», после чего их выносит на пляжи.

До этого из-за разлива мазута в Анапе и Темрюкском районе действовал режим ЧС муниципального уровня.

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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что часть мазута с танкеров в Черном море, оказавшаяся на дне, в мае, при определенных температурах, может снова подняться. Он назвал произошедшее «экологической бедой». По его словам, почти 40% топлива вытекло. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что объявлять режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута не планируется.

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Утечка произошла из-за крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в Керченском проливе, где был шторм. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. Впоследствии нефтепродукты выбросило в море и на берег близ мыса Змеиный и крепости Ени-Кале на Керченском полуострове. В Керчи также был введен режим ЧС муниципального характера.

Министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов заявил, что объем загрязненного мазутом грунта может достичь 200 тыс. т. Спасено более 1000 птиц, при этом 210 погибли. Экологи нашли мертвыми десять азовских дельфинов.

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Елена Чернышова
Вениамин Кондратьев Краснодарский край Анапа разлив мазута режим ЧС
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