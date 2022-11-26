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Юристы назвали плюсы и минусы создания новой системы для военкоматов

После появления у военкоматов единой базы данных о гражданах военкоматы будут совершать меньше ошибок, однако уклониться от призыва станет сложнее, считают опрошенные РБК юристы
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Формирование единого госресурса с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета, создать который накануне поручил президент Владимир Путин, должно облегчить работу военкоматам, однако «будет сложнее и тяжелее уклоняться от призыва», заявил РБК юрист «Комитета солдатских матерей» Александр Латынин.

«В соответствии с законодательством Российской Федерации гражданин обязан состоять на воинском учете, сообщать об изменении места жительства, места работы, состава семьи, о рождении детей и т. п. К сожалению, частичная мобилизация у нас выявила тенденцию, что многие граждане, например, получив инвалидность или имея статус отца-одиночки или многодетного отца, не сообщили об этом в военные комиссариаты и были «незаконно» призваны», — указал Латынин.

По его словам, после формирования единой информационной системы, с одной стороны, военкоматы будут получать сведения об этом и таких случаев станет меньше, а с другой — «ребятам, которые будут подлежать частичной мобилизации, будет сложнее и тяжелее уклоняться от призыва».

«Над гражданами будет наибольший контроль. Хорошо это или плохо? Мне кажется, мы со временем в любом случае придем к общему контролю со стороны государства, так что это только вопрос времени. Посмотрим, как этот закон будет работать на практике, потому что законов у нас много, но не все они работают», — уточнил юрист.

В свою очередь адвокат Александр Передрук, специализирующийся на защите прав призывников и военнослужащих, заявил РБК, что большая часть необходимой информации о гражданах и так должна быть в военкоматах, так как на их сотрудников возлагается обязанность их истребовать — например, сведения о том, состоит ли человек на учете в ПНД.

По его словам, создание автоматизированной системы данных о гражданах может привести к тому, что сведения будут находиться в более актуальном состоянии, но глобально ситуацию это не поменяют. Он считает, что привлечение граждан к административной ответственности за непостановку на учет в военкомате вряд ли будет иметь массовый характер. «Сколько человек работает в военном комиссариате, сколько из них может составлять протоколы и сколько у них призывников? На один военкомат может приходиться десятки тысяч призывников. Это большой объем работы. Конечно, полностью исключать такой сценарий нельзя», — отметил юрист.

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Он также назвал маловероятным сценарием возможную рассылку повесток по электронной почте. «Пока закон не предусматривает возможности доставки повестки по электронной почте. В целом создание такого ресурса необходимо, чтобы актуализировать сведения о гражданах», — отметил Передрук.

25 ноября президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе (ФНС) при участии Минобороны до 1 апреля 2024 года сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми для актуализации документов воинского учета.

Согласно проекту правительства, федеральные и региональные органы власти, а также контрольно-надзорные органы должны будут создать собственные витрины данных, чтобы передавать сведения о россиянах для актуализации документов воинского учета.

В пояснительной записке говорится, что сведения будут передаваться с помощью единого сервиса доступа к данным единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с использованием витрин данных. Ведомствам нужно будет создавать витрины данных по согласованию с Минцифры и с использованием собственной инфраструктуры либо на базе государственной облачной платформы («Гособлака»).

С 21 сентября в России проходила частичная мобилизация, о ее завершении министр обороны Сергей Шойгу сообщил 28 октября. За это время периодически появлялась информация о призыве людей, которые не подпадали под критерии мобилизации. Региональные омбудсмены сообщали РБК, что больше всего жалоб поступило из-за несоответствия мобилизованного приоритетным критериям призыва, из-за формального проведения или отсутствия медосмотра, а также из-за проблем с экипировкой.

Владимир Путин 10 октября признал, что при проведении мобилизационных мероприятий было допущено «достаточно много бестолковщины», однако отметил, что проблемы являются «хорошим поводом», чтобы «разобраться с этими вопросами». Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал плачевным состояние системы учета пребывающих в запасе. В Генштабе предложили ужесточить законодательство о передаче данных в военкоматы.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Илья Пламенев Илья Пламенев
военкомат юристы мобилизация частичная мобилизация базы данных
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