В Генштабе предложили ужесточить закон о передаче данных в военкоматы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 61,12 (-0,01) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,09) Инвестиции, 31 окт, 16:03
Как обезопасить себя при покупке долей в квартире. Разъяснения Росреестра Недвижимость, 15:57
Российский боец ММА умер из-за отравления Спорт, 15:53
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 15:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:50
ТРЦ Columbus в Москве эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва Общество, 15:48
Словарь Collins назвал словом года слияние слов «перманентный» и «кризис» Общество, 15:47
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 15:41
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США направят в Австралию способные нести ядерное оружие бомбардировщики Политика, 15:39
«Новый авторитаризм»: как пандемия COVID-19 изменила мир Pro, 15:32
«Газпром» назвал ключевой фактор снижения мирового спроса на газ Бизнес, 15:20
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 15:18
Симулятор трамвая: как привлечь кадры в транспортную отрасль Мнение, 15:13
«Победа» анонсировала возобновление рейсов из Москвы в Турцию в декабре Бизнес, 15:12
Шойгу заявил о снижении военного потенциала Украины Политика, 15:09
Военная операция на Украине ,  
0 

В Генштабе предложили ужесточить закон о передаче данных в военкоматы

В Генштабе предложили ужесточить законы о предоставлении гражданами сведений военкоматам
В том, что военкоматы пользуются устаревшими данными, виноваты граждане, которые вовремя не предоставляли о себе сведения, считают в Генштабе. Чтобы исправить ситуацию, можно законодательно ужесточить требования, полагают там
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бороться с тем, что граждане не предоставляют военкоматам вовремя данные об изменении семейного положения и состояния здоровья, можно с помощью ужесточения законодательства, которое обязывает их это делать, предположил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин. Об этом он сказал во время круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов», передает корреспондент РБК.

«Наверное, необходимо менять законодательство, чтобы обязать граждан <...>. Военный комиссариат, учитывая, какое количество сотрудников он имеет, не может сразу обработать данные о таком количестве граждан, 25 млн, кто заболел, кто получил освобождение, перешел в другую категорию, — пояснил Побирохин. — Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных «Горизонт-МР».

Так замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ответил на критику сенаторов, касающуюся ошибок при проведении частичной мобилизации.

Участвовавший в круглом столе военный комиссар Московской области Алексей Астахов пояснил, что ошибки возникали из-за того, что граждане, обязанные в двухнедельный срок сообщить об изменении своего статуса, этого в большинстве случаев не делали. «Директора предприятий, заводов, организаций, частных фирм, которые отвечают и обязаны контролировать ведение воинского учета в своих организациях, должным образом от своих кадровых работников этого не требовали. Ну и военкоматы, которые обязаны проверять эту работу, также все данные недостатки, к сожалению, не выявили», — добавил Астахов.

Однако сенаторы, участвовавшие в обсуждении, не удовлетворились объяснением причин ошибок при мобилизации. «Уповать на то, что у нас все, особенно молодые люди, должны быть сознательными, сами приходить немедленно, как только женился или развелся, и сообщать, ну это наивно», — заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Владимир Кожин.

Читайте на РБК Pro
Как завещал Генри Форд. Пять составляющих эффективного производства
Как «лучшее приобретение» Unilever обернулось репутационной катастрофой
Просто освежить резюме — недостаточно: с чего начать поиск новой работы
Почему умственная работа выматывает и что с этим делать

Он также задался вопросом, зачем военкоматам нужна автоматизированная система «Горизонт-МР», в которой в том числе содержатся данные о пребывающих в запасе, если проблемы при проведении мобилизации все равно предлагается решать с помощью ужесточения законодательных норм. «Зачем она нужна, если нужно вводить законы и под палкой молодежь заставлять, загонять к вам? Зачем она нужна, эта автоматизированная система?» — поинтересовался Кожин.

Сенатор посчитал, что нужно скорее работать над актуализацией баз данных военкоматов, в том числе за счет сведений из баз ФНС. Военные заверили его, что такая работа уже началась. В частности, Астахов сообщил, что в Московской области в скором времени будет запущен пилотный проект по обновлению системы «Горизонт-МР» данными ФНС, ПФР, органов ЗАГС и Государственной автоматической системы «Выборы».

Обязанность граждан сообщать о себе сведения военным комиссариатам закреплена в ст. 10 закона «О воинской обязанности и военной службе». В соответствии с ней граждане обязаны в двухнедельный срок:

  • явиться в военкомат и встать на учет при увольнении в запас, выходе из тюрьмы, получении военно-учетной специальности (касается только женщин), переходе в российское гражданство;
  • сообщить военкомату или местной администрации соответствующего поселения, муниципального или городского округа, осуществляющей первичный воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места работы (учебы) или должности;
  • явиться в военкомат, встать на учет, сняться с учета или внести изменения в документы в случае смены места жительства или места пребывания (в том числе без регистрации), выезде из России на срок более полугода или въезде в страну;
  • обратиться в военкомат в случае утраты военных документов для их восстановления.
Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
военкомат частичная мобилизация цифровизация Совет Федерации Генштаб
Материалы по теме
Песков заявил об инерции военкоматов после завершения мобилизации
Политика
Свердловский военкомат назвал потери среди мобилизованных гостайной
Политика
В 2023 году в военкоматах появится доступ к защищенному интернету
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter