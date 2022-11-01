В Генштабе предложили ужесточить закон о передаче данных в военкоматы

В том, что военкоматы пользуются устаревшими данными, виноваты граждане, которые вовремя не предоставляли о себе сведения, считают в Генштабе. Чтобы исправить ситуацию, можно законодательно ужесточить требования, полагают там

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Бороться с тем, что граждане не предоставляют военкоматам вовремя данные об изменении семейного положения и состояния здоровья, можно с помощью ужесточения законодательства, которое обязывает их это делать, предположил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-майор Сергей Побирохин. Об этом он сказал во время круглого стола в Совете Федерации «Цифровая трансформация военных комиссариатов», передает корреспондент РБК.

«Наверное, необходимо менять законодательство, чтобы обязать граждан <...>. Военный комиссариат, учитывая, какое количество сотрудников он имеет, не может сразу обработать данные о таком количестве граждан, 25 млн, кто заболел, кто получил освобождение, перешел в другую категорию, — пояснил Побирохин. — Думаю, это должно регулироваться законодательно: или ужесточить требования, или персонализировать требования, чтобы каждый гражданин предоставил свои данные, чтобы они своевременно заносились в картотеку и базу данных «Горизонт-МР».

Так замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ответил на критику сенаторов, касающуюся ошибок при проведении частичной мобилизации.

Участвовавший в круглом столе военный комиссар Московской области Алексей Астахов пояснил, что ошибки возникали из-за того, что граждане, обязанные в двухнедельный срок сообщить об изменении своего статуса, этого в большинстве случаев не делали. «Директора предприятий, заводов, организаций, частных фирм, которые отвечают и обязаны контролировать ведение воинского учета в своих организациях, должным образом от своих кадровых работников этого не требовали. Ну и военкоматы, которые обязаны проверять эту работу, также все данные недостатки, к сожалению, не выявили», — добавил Астахов.

Однако сенаторы, участвовавшие в обсуждении, не удовлетворились объяснением причин ошибок при мобилизации. «Уповать на то, что у нас все, особенно молодые люди, должны быть сознательными, сами приходить немедленно, как только женился или развелся, и сообщать, ну это наивно», — заявил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне Владимир Кожин.

Он также задался вопросом, зачем военкоматам нужна автоматизированная система «Горизонт-МР», в которой в том числе содержатся данные о пребывающих в запасе, если проблемы при проведении мобилизации все равно предлагается решать с помощью ужесточения законодательных норм. «Зачем она нужна, если нужно вводить законы и под палкой молодежь заставлять, загонять к вам? Зачем она нужна, эта автоматизированная система?» — поинтересовался Кожин.

Сенатор посчитал, что нужно скорее работать над актуализацией баз данных военкоматов, в том числе за счет сведений из баз ФНС. Военные заверили его, что такая работа уже началась. В частности, Астахов сообщил, что в Московской области в скором времени будет запущен пилотный проект по обновлению системы «Горизонт-МР» данными ФНС, ПФР, органов ЗАГС и Государственной автоматической системы «Выборы».