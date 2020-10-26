Власти Москвы пообещали не пускать в транспорт людей с температурой

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве на объектах общественного транспорта появились тепловизоры — приборы для дистанционного измерения температуры, сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Приборы настроены так, чтобы реагировать на температуру тела выше 37,5 градусов.

После срабатывания тепловизора пассажиру измерят температуру обычным термометром. Если показания прибора подтвердятся — посоветуют обратиться к врачу, но в транспорт не пустят.

«Если у входящего в метро, допустим, 37,5°С, тепловизор запищит — человеку измеряют температуру обычным термометром, для верности. Если она повышена, то его не пустят в транспорт, посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Тепловизоры установлены на автовокзалах и автостанциях, в метро и на МЦД.