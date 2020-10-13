Роспотребнадзор выявил COVID-19 в смывах с поверхностей в транспорте

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В 134 смывах с поверхностей на транспортных и торговых объектах, а также в медицинских организациях были обнаружены образцы коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего специалисты ведомства провели более 100 тыс. исследований смывов с объектов, и в 134 случаях были выявлены образцы COVID-19, что составляет 0,13% от общего числа проб.

В Роспотребнадзоре добавили, что образцы коронавируса не были обнаружены в продуктах питания.

Ранее академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский рассказал о способах защититы от коронавирусной инфекции в транспорте. По его словам, главное — находиться в транспорте в маске.