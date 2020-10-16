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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве маски надели 96% пассажиров общественного транспорта

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доля пассажиров городского транспорта, которые надевают маски, составила 96%. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве добавили, что на некоторых станциях метрополитена этот показатель равен 99%.

В дептрансе также напомнили, что контроль за средствами защиты усилен. За этим следят 1,5 тыс. инспекторов Службы безопасности и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также наличие масок и перчаток проверяют 350 контролеров из ГКУ «Организатор перевозок».

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

15 октября столичные власти объявили, что по предписанию главного санитарного врача Елены Андреевой ужесточают контроль за перчаточно-масочным режимом на транспорте. Тех, кто не станет надевать средства индивидуальной защиты, не пустят в общественный транспорт.

16 октября в Москве зафиксировали 5049 новых случаев заражения коронавирусом. Последний раз в столице регистрировали больше 5 тыс. зараженных в сутки 12 мая. За все время эпидемии в Москве коронавирусом заразились почти 353 тыс. человек, зафиксировано 5850 смертей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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