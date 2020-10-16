В Москве маски надели 96% пассажиров общественного транспорта

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доля пассажиров городского транспорта, которые надевают маски, составила 96%. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

В ведомстве добавили, что на некоторых станциях метрополитена этот показатель равен 99%.

В дептрансе также напомнили, что контроль за средствами защиты усилен. За этим следят 1,5 тыс. инспекторов Службы безопасности и сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров. Также наличие масок и перчаток проверяют 350 контролеров из ГКУ «Организатор перевозок».

15 октября столичные власти объявили, что по предписанию главного санитарного врача Елены Андреевой ужесточают контроль за перчаточно-масочным режимом на транспорте. Тех, кто не станет надевать средства индивидуальной защиты, не пустят в общественный транспорт.