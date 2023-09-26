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Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ в 2024/25 учебном году
В сравнении с 2023/24 учебным годом минимальные баллы по ЕГЭ не изменились. До этого они были повышены по нескольким предметам, в том числе по литературе, информатике и обществознанию
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Минобрнауки России определило минимальные баллы единого государственного экзамена для поступления в вузы в 2024/25 учебном году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, для поступления в вуз на следующий год выпускнику необходимо набрать:

  • 40 баллов на экзамене по русскому;
  • 39 по математике;
  • 39 по физике;
  • 45 по обществознанию;
  • 35 по истории;
  • 44 по информатике;
  • 30 по иностранному языку;
  • 40 по литературе;
  • 39 по биологии;
  • 40 по географии;
  • 39 по химии.

В сравнении с 2023/24 учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления не изменились. До этого они были повышены для сдающих обществознание (с 42), физику, биологию и химию (с 36), литературу (с 32) и информатику (с 40).

В 2023 году ЕГЭ сдавали 630 тыс. выпускников. Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6087 человек, 200 баллов набрали 266 человек, один человек сдал три предмета на высший балл и получил 300 баллов. За нарушения с экзамена были удалены 618 человек. Из них шпаргалками пытались воспользоваться 316 человек, получить подсказку по телефону — 207 человек, за другие нарушения с экзамена удалили 95 человек.

Средние тестовые баллы по предметам составили:

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  • русский язык — 66,43 (в прошлом году — 68,3);
  • профильная математика — 55,62 (в прошлом году — 56,9);
  • литература — 63,97 (в 2022 году — 60,8);
  • химия — 56,23 (в 2022 году — 54,3);
  • география — 54,6 (в прошлом году — 54,6);
  • физика — 54,95 (год назад — 54,1);
  • история — 56,37 (в 2022 году — 58).

Министр просвещения Сергей Кравцов в июне говорил, что серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не планируется. В то же время пресс-служба Рособрнадзора сообщала, что в задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные с военной операцией на Украине, когда появятся соответствующие учебники во всех российских школах.

В августе помощник президента Владимир Мединский представил обновленный учебник по истории для старшеклассников. В нем в том числе полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов, а также добавили раздел о военной операции на Украине. В середине сентября Минпросвещения сообщало, что во все регионы страны поставили более 755 тыс. экземпляров учебника.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕГЭ Минпросвещения вузы минимальные баллы
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