Минпросвещения опровергло исключение Пушкина и Лермонтова из ЕГЭ

Произведения Золотого века русской литературы не исключены из ЕГЭ 2024 года и могут быть использованы в некоторых заданиях, в частности при написании сочинения, сообщили в пресс-службе Минпросвещения

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Информация об исключении из ЕГЭ 2024 года произведений русских писателей первой половины XIX века — Золотого века российской литературы — не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

«Распространенная ранее информация об исключении произведений Д.И. Фонвизина, В.А. Жуковского, А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя и др. из заданий ЕГЭ не соответствует действительности», — сообщили в министерстве.

Там пояснили, что для выполнения заданий ЕГЭ по литературе традиционно дается возможность привлекать не только изученные в 10 и 11 классах произведения, но и произведения из программы основной школы, так как именно в основной школе изучаются важнейшие тексты русской литературы — произведения древнерусской литературы, литературы XVIII и первой половины XIX веков. Кроме того, для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности таких авторов, как Пушкин, Лермонтов и Гоголь, отметили в ведомстве.

Ранее на сайте ФИПИ опубликовали демоверсию кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой больше нет основных произведений до второй половины XIX века. При этом в экзамен добавлен ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томас Стернз Элиот, а также представители литературы народов России XX века.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей после этого направил запрос министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, почему из перечня книг для подготовки к ЕГЭ по литературе убрали отечественных классиков. Кравцов в июне заверял, что серьезных изменений в содержании и технологии проведения ЕГЭ 2024 года не будет.

В Рособрнадзоре ранее объяснили, что изменения в ЕГЭ по литературе внесли с учетом утвержденных федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), а также федеральных образовательных программ. «Знание произведений литературы, написанной до первой половины XIX века, проверяется в ОГЭ (основной государственный экзамен; сдается после девятого класса. — РБК) по литературе. Кодификатор ЕГЭ также четко отражает перечень произведений, изучающихся в 10 и 11 классах, но это не значит, что знание Пушкина уже не понадобится на ЕГЭ», — подчеркнули в ведомстве.