Миноборнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ в 2023-2024 учебном году

Минимальный балл на ЕГЭ в сравнении с 2022-2023 учебным годом вырос по нескольким предметам, в том числе по литературе, информатике и обществознанию

Фото: Павел Лисицын / РИА «Новости»

Министерство образования и науки утвердило минимальные баллы при сдаче общеобразовательных предметов на Едином государственном экзамене в 2023-2024 учебном году, следует из приказа ведомства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, минимальный балл по обществознанию составит 45, по информатике — 44, по русскому языку, литературе и географии — 40, по математике, физике, биологии и химии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

Получение минимальных баллов при сдаче ЕГЭ нужно для поступления в вузы. В сравнении с 2022-2023 учебным годом минимальный бал повышен для сдающих обществознание (с 42), физику, биологию и химию (с 36), литературу (с 32) и информатику (с 40).

В июне глава Рособорнадзора Анзор Музаев говорил, что средний балл по всем предметам ЕГЭ в 2022 году будет ниже, чем в прошлом, но отметил, что это связано не с ухудшением результатов, качеством преподавания в школах или онлайн-обучением, а с введением новых образовательных стандартов.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2022 году проходил 26 мая — 2 июля. По данным Рособорнадзора, средний балл ЕГЭ в этом году снизился по русскому языку (с 71,4 до 68,3), информатике (с 62,8 до 59,47), биологии (с 51,1 до 50,16). На один балл, до 54,11, упал средний балл экзамена по физике. При этом вырос средний балл по математике (с 55,1 до 56,9), обществознанию (с 56,4 до 59,9), химии (с 53,8 до 54,3), истории (с 54,9 до 58) и английскому языку (с 73,2 до 73,3).

В августе РБК писал, что в ведущих вузах России снизился проходной балл для поступление на бюджетное отделение. В МГУ проходной балл упал по 33 направлениям подготовки, в НИУ ВШЭ — по 23, в ИТМО — по 17.