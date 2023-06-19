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Минпросвещения объявило предварительные результаты ЕГЭ

Минпросвещения: по предварительным данным, ЕГЭ в 2023 году сдавали 630 тыс, человек
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Министерство просвещения объявило предварительные результаты Единого государственного экзамена в России в 2023 году. Трансляция пресс-конференции шла на канале министерства в VK.

Предварительные итоги были объявлены в последний день основной части экзаменов, без учета результатов по информатике, которую выпускники сдавали в этот день.

Всего в экзамене приняли участие свыше 630 тыс. выпускников. Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6 087 человек, 200 баллов набрали 266 человек, один человек сдал три предмета на высший балл и получил 300 баллов.

За нарушения с экзамена были удалены 618 человек. Из них шпаргалками пытались воспользоваться 316 человек, получить подсказку по телефону — 207 человек, за другие нарушения с экзамена удалили 95 человек.

Средние тестовые баллы по предметам составили:

  • Русский язык — 66,43;
  • Профильная математика — 55,62;
  • Литература — 63,97;
  • Химия — 56,23;
  • География — 54,6;
  • Физика — 54,95;
  • История — 56,37.

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