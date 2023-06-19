Минпросвещения объявило предварительные результаты ЕГЭ
Министерство просвещения объявило предварительные результаты Единого государственного экзамена в России в 2023 году. Трансляция пресс-конференции шла на канале министерства в VK.
Предварительные итоги были объявлены в последний день основной части экзаменов, без учета результатов по информатике, которую выпускники сдавали в этот день.
Всего в экзамене приняли участие свыше 630 тыс. выпускников. Из них 100 баллов по одному из предметов набрали 6 087 человек, 200 баллов набрали 266 человек, один человек сдал три предмета на высший балл и получил 300 баллов.
За нарушения с экзамена были удалены 618 человек. Из них шпаргалками пытались воспользоваться 316 человек, получить подсказку по телефону — 207 человек, за другие нарушения с экзамена удалили 95 человек.
Средние тестовые баллы по предметам составили:
- Русский язык — 66,43;
- Профильная математика — 55,62;
- Литература — 63,97;
- Химия — 56,23;
- География — 54,6;
- Физика — 54,95;
- История — 56,37.
В прошлом году в