Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ Общество, 10:17
Байден закончил речь об оружии фразой «Боже, храни королеву» Политика, 10:02
Россияне рассказали, сколько готовы жертвовать на помощь животным Общество, 10:00
Брокер «Сбера» сообщил о планах дать инвесторам доступ к рынку Китая Инвестиции, 10:00
НАТО открыл центр по защите подводных трубопроводов Политика, 09:51
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 09:49
Токаев призвал перестать называть объекты в честь деятелей СССР Политика, 09:39
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Автодор» в июле вернется к пересмотру тарифов для платных дорог Бизнес, 09:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:16
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:01
Минфин допустил расширение списка ситуаций для снятия денег с нового ИИС Инвестиции, 09:00
В Курской области село Сальное попало под обстрел ВСУ Политика, 08:41
В Красном Кресте рассказали о повестке встреч с Москальковой Политика, 08:40
Гладков назвал причину ночного пожара жилой высотки в Белгороде Общество, 08:36
Общество ,  
0 

Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ

Кравцов: серьезных изменений в содержании и технологии ЕГЭ в 2024 году не будет
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Серьезных изменений в содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не планируется, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет», — сказал Кравцов. Он добавил, что министерству «важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ». По его словам, информация о возможных изменениях также должна появляться заранее.

16 апреля пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные с военной операцией на Украине, когда появятся соответствующие учебники во всех российских школах. «Если материал для изучения будет включен в программу десятого класса, КИМ (контрольно-измерительные материалы. — РБК) по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — уточнили в ведомстве.

Перед этим Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старших классов, который сейчас разрабатывает Минпросвещения, раскроет причины начала спецоперации на Украине. Их планируется выпустить летом, с 1 сентября школы смогут начать с ними работать.

Теги
Минпросвещения Сергей Кравцов ПМЭФ ЕГЭ школьники
Материалы по теме
Белгородские власти отменили ЕГЭ для школьников из Шебекинского округа
Политика
В Думе утвердят особый порядок сдачи ЕГЭ и ОГЭ из-за обстрелов с Украины
Общество
В технические вузы разрешат поступать без учета ЕГЭ по русскому языку
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter