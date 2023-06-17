Кравцов заявил об отсутствии планов серьезно менять ЕГЭ

Кравцов: серьезных изменений в содержании и технологии ЕГЭ в 2024 году не будет

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Серьезных изменений в содержании единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2024 году не планируется, сообщил ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет», — сказал Кравцов. Он добавил, что министерству «важна стабильность, чтобы школьники заранее понимали правила сдачи ЕГЭ». По его словам, информация о возможных изменениях также должна появляться заранее.

16 апреля пресс-служба Рособрнадзора сообщила, что в задания ЕГЭ по истории включат вопросы, связанные с военной операцией на Украине, когда появятся соответствующие учебники во всех российских школах. «Если материал для изучения будет включен в программу десятого класса, КИМ (контрольно-измерительные материалы. — РБК) по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе», — уточнили в ведомстве.

Перед этим Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старших классов, который сейчас разрабатывает Минпросвещения, раскроет причины начала спецоперации на Украине. Их планируется выпустить летом, с 1 сентября школы смогут начать с ними работать.