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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек

Минздрав Армении: 125 человек погибли при взрыве на складе топлива в Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Цистерна взорвалась на месте выдачи бензина для беженцев из Карабаха в Армению, обнаружены тела 125 человек. Непризнанную республику покинули уже более 20 тыс. армян из-за поражения НКР в войне с Азербайджаном
Последствия взрыва в Степанакерте
Последствия взрыва в Степанакерте (Фото: Reuters)

Не менее 125 человек погибли при взрыве на складе топлива в Нагорном Карабахе, в ожоговом центре находятся 67 человек. Об этом сообщила глава армянского Минздрава Анаит Аванесян, пишет News.am.

«Состояние здоровья большинства пациентов оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, у нас есть небольшое количество случаев средней тяжести. Кроме того, два дня назад 23 пострадавших были переведены в различные клиники Еревана, им продолжают оказывать медицинскую помощь. Проведены хирургические операции. Мы рады отметить, что состояние 13-летнего мальчика улучшилось», — рассказала министр.

В столицу Армении этим утром доставили младенца в очень тяжелом состоянии, он находится под присмотром врачей, добавила Аванесян.

В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек
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Взрыв произошел на окраине Степанакерта накануне вечером, 25 сентября. Взорвалась цистерна на заправке Степанакерт — Аскеран. В этом месте выдавали бензин жителям Карабаха, которые уезжали в Армению. Утром 26 сентября сообщалось о 20 погибших и 290 пострадавших с ожогами разной степени.

Франция пообещала направить пострадавшим поддержку. Российские врачи миротворческого контингента оказывают помощь выжившим при взрыве. Азербайджан направил к месту машину скорой помощи со средствами для лечения ожогов, материалами для перевязок, перчатками и лекарственными препаратами.

Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана
Фотогалерея 

Азербайджан в середине сентября провел однодневную «антитеррористическую» операцию в Карабахе, в результате чего власти непризнанной республики приняли условия Баку. Они согласились на разоружение и переговоры о реинтеграции региона.

После этого из Карабаха начало уезжать местное армянское население. К вечеру 26 сентября в Армению прибыли более 20 тыс. человек. Армянские власти пообещали помочь каждому беженцу. Журналисты News.am отметили, что гостевые дома и гостиницы уже заполнены людьми.

«Сейчас мы собираем предполагаемые квартиры, которые можно сдавать в аренду, а также квартиры, которые на данный момент не заселены и в них можно заселиться с согласия собственника. Это непрерывный процесс. Могу вас заверить, что ни один из наших соотечественников не останется без крова», — пообещал министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
взрыв Нагорный Карабах Армения
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