 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Из Карабаха в Армению прибыли более 20 тыс. беженцев

Правительство Армении: из Нагорного Карабаха в страну прибыли 20 тыс. беженцев
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: David Ghahramanyan / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

К вечеру 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха через КПП «Корнидзор» въехали 20 270 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян в ходе брифинга, передает News.am.

Власти обеспечили жильем 2850 беженцев, уточнила пресс-секретарь. Ранее сообщалось о 19 тыс. прибывших в страну.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года).

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

После заключения соглашения советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян намерены покинуть республику и переселиться в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Он сообщил, что власти уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. человек. Однако план «А» властей Нагорного Карабаха не эвакуация армян, пояснял премьер. Сейчас, по мнению Пашиняна, прямой угрозы для жизни мирного населения нет.

Теги
Армения Нагорный Карабах беженцы
Материалы по теме
Из Карабаха в Армению прибыли 19 тыс. беженцев
Политика
Что происходит в Карабахе спустя неделю после операции Азербайджана
Общество
Баку пообещал предоставить Красному Кресту коридор в Карабах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 101,99 (-0,26) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 96,24 (+0,09) Инвестиции, 16:34
Из Карабаха в Армению прибыло более 28 тыс. беженцев Политика, 21:17
Рогов сообщил о наступлении ВСУ и ожесточенных боях в Запорожской области Политика, 21:16
Англия откажется играть с юниорскими сборными России после решения УЕФА Спорт, 21:13
Сломавшийся в Турции российский контейнеровоз отбуксировали в Босфор Общество, 21:11
Финляндия пообещала не мешать передаче данных такси «Яндекса» в Россию Технологии и медиа, 21:08
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 21:01
Минобрнауки утвердило минимальные баллы на ЕГЭ для поступления в вузы Общество, 21:00
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Болид «Формулы-1» впервые за пять лет протестировала женщина Спорт, 20:51
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 20:35
Чем привлекает инвесторов недвижимость на Бали РБК Недвижимость, 20:14
В Карабахе при взрыве на складе топлива погибли 125 человек Общество, 20:13
Гиперавтоматизация: что это такое и как она решает задачи бизнеса Тренды, 20:13
«Умная» сталь: как нейросеть помогает развивать металлургию Национальные проекты, 20:12
Как кибербезопасность сделать результативной Новая экономика, 20:12