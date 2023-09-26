Из Карабаха в Армению прибыли более 20 тыс. беженцев

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: David Ghahramanyan / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: David Ghahramanyan / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

К вечеру 26 сентября в Армению из Нагорного Карабаха через КПП «Корнидзор» въехали 20 270 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь правительства Армении Назели Багдасарян в ходе брифинга, передает News.am.

Власти обеспечили жильем 2850 беженцев, уточнила пресс-секретарь. Ранее сообщалось о 19 тыс. прибывших в страну.

19 сентября Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе. Он потребовал роспуска «незаконного режима» и полного вывода армянских вооруженных сил (Армения настаивает, что их там нет с 2020 года).

Спустя сутки после начала операции власти Нагорного Карабаха согласились на прекращение огня для обсуждения с Баку плана реинтеграции региона и приняли условие о разоружении и роспуске своих вооруженных сил.

После заключения соглашения советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян заявил, что более 120 тыс. этнических армян намерены покинуть республику и переселиться в Армению из-за нежелания жить в составе Азербайджана.

Премьер Армении Никол Пашинян, в свою очередь, подчеркнул, что жители Нагорного Карабаха смогут переехать в Армению в случае, если «будет зафиксирована невозможность их нахождения» в регионе. Он сообщил, что власти уже подготовили места для проживания свыше 40 тыс. человек. Однако план «А» властей Нагорного Карабаха не эвакуация армян, пояснял премьер. Сейчас, по мнению Пашиняна, прямой угрозы для жизни мирного населения нет.