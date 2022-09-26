Путин выразил соболезнования в связи со стрельбой в ижевской школе
Президент Владимир Путин обсудил стрельбу в ижевской школе с вице-премьером Татьяной Голиковой, главами Удмуртии Александром Бречаловым, Минздрава Михаилом Мурашко, Минпросвещения Сергеем Кравцовым, сообщила пресс-служба Кремля.
«Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. <...> Даны все необходимые поручения, в Ижевск отправлены самолеты МЧС с группами врачей, психологами, нейрохирургами, другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — сказано в сообщении.
Стрельба произошла в ижевской школе № 88 утром 26 сентября, погибли 13 человек, из них семеро — дети. Ранения получил 21 человек — 14 детей и семеро взрослых. Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев, 1988 года рождения. Следственный комитет пообещал выяснить, был ли стрелок приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.
Кремль назвал произошедшее терактом. «Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт», — отметил его представитель Дмитрий Песков.