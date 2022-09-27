Стрельба в школе в Ижевске. Главное

Утром 26 сентября неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе в столице Удмуртии. Погибли 17 человек. Нападавший покончил с собой. О том, как развивались события, — в материале РБК

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Сообщения о стрельбе в школе № 88, расположенной в центральном районе Ижевска неподалеку от администрации города, начали поступать около 10:00 мск. Местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza, Mash и «112» сообщили, что в школе слышны выстрелы, а из здания эвакуируют учеников и преподавателей.

В МВД подтвердили, что в школе произошла стрельба и заявили, что полиция принимает «меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется». На тот момент подтвержденной информации о пострадавших не сообщалось, было известно лишь о том, что нападавший находился на втором этаже школы и стрелял в прибывших полицейских. Злоумышленник не выдвигал никаких требований.

По данным канала Mash на утро понедельника, при стрельбе были ранены девять детей: у них были огнестрельные ранения и травмы из-за падения с высоты, полученные во время попыток спастись.

На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов. Он сообщил, что стрелявший проник в школу, убив охранника после чего убил несколько детей. Губернатор заявил, что нападавший покончил с собой, место происшествия оцеплено.

В МВД республики сначала подтвердили гибель шестерых детей, еще 20 школьников были ранены. Позже в СК сообщили, что во время стрельбы погибли 13 человек. Как сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета, ранен в результате происшествия 21 человек — 14 детей и семеро взрослых.

Около полудня Следственный комитет сообщил, что злоумышленник покончил с собой. По данным СК, нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не было, его личность устанавливается.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). Расследованием нападения займется Главное следственное управление Следственного комитета России.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сообщил, что напавший был вооружен двумя пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами.

Ученик десятого класса школы рассказал РБК, как развивались события: «Примерно в 11:30 я находился в школе на первом этаже у вахты, было начало урока. Преступник зашел с главного хода и начал стрелять по всем, кого видел. Я побежал в кабинет директора и сообщил о происходящем. Директор сразу сообщила службам».

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Кроме того, в Ижевск для оказания помощи пострадавшим направлена группа специалистов федеральных центров. Минздрав республики сообщил, что списки пострадавших при нападении на школу еще формируются.

Власти Удмуртии объявили в республике траур в связи с вооруженным нападением на школу в Ижевске. Как написал в телеграм-канале глава региона Александр Бречалов, траур продлится до 29 сентября. Губернатор также опубликовал номера телефонов, по которым будет оказываться психологическая помощь близким и родственникам погибших.

В школах Удмуртии 26 сентября отменили занятия. Как сообщил Бречалов, сделано это было для проверки соблюдения мер безопасности.

В Кремле назвали произошедшее терактом. «Президент [Владимир] Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт. Он совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Ижевск направлены самолеты МЧС с группами врачей и психологами, нейрохирургами и другими специалистами, сообщил Песков. По его словам, власти решат все необходимые социальные вопросы.

Около 16:00 мск Следственный комитет сообщил, что число погибших при стрельбе в школе выросло до 15, 24 человека пострадали. Среди погибших 11 детей и четверо взрослых, среди раненых 22 ребенка и двое взрослых, уточнили в СК.

Девять пострадавших при стрельбе детей находятся в реанимации, сообщил главврач Первой республиканкой больницы Александр Шаклеин. «На сегодняшнее время в клинике находятся 18 пациентов, 16 детей, двое взрослых. Из 16 ребятишек девять находится в реанимации в состоянии тяжелом», — цитирует врача агентство РИА Новости.

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