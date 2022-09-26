Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе

После стрельбы в ижевской школе, которую в Кремле считают терактом, Путин созвонился с главой Удмуртии, вице-премьером Голиковой и главами и Минздрава и Минпросвещения. В регион направлены самолеты МЧС, нейрохирурги и психологи

Стрельбу в ижевской школе № 88, в результате которой погибли 13 человек, предположительно, устроил неонацист, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Трагические новости из Ижевска. Президент [Владимир] Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт. Он совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке», — сказал пресс-секретарь.

Video

По словам Пескова, в связи с нападением Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Даны все необходимые поручения. Отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей и психологами, нейрохирургами и другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — сообщил пресс-секретарь.

Читайте на РБК Pro Pro Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Сделки с лицами из недружественных стран: как теперь продают доли в ООО Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса Статьи Pro Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Чего точно не стоит делать, если вам тревожно: 5 советов Инструкции Pro Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования Как завещать завод, самолет и пароход: комбо механизмов наследования Кейсы Pro Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Хорошо, что все стабильно плохо: что думают промышленники о кризисе Исследования

Песков также отметил, что после случившегося в ижевской школе нужно проанализировать все те меры безопасности, которые были приняты после прошлых случае стрельбы в школах, в том числе после стрельбы в казанской гимназии.

«Введены целый ряд мер и норм для обеспечения безопасности. Безусловно, их эффективность предстоит проанализировать с учетом произошедшего <…> К сожалению, и в других странах мира случаются такие трагедии. Но для нас это не может быть причиной для успокоения. Конечно, нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты», — сказал Песков.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание и открыл огонь по учителям и школьникам. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек — семеро взрослых и 14 учеников — ранены.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. Ведомство проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.