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Стрельба в ижевской школе ,  
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Кремль назвал терактом стрельбу в ижевской школе

После стрельбы в ижевской школе, которую в Кремле считают терактом, Путин созвонился с главой Удмуртии, вице-премьером Голиковой и главами и Минздрава и Минпросвещения. В регион направлены самолеты МЧС, нейрохирурги и психологи

Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Reuters Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Сергей Кузнецов / РИА Новости Фото:Ильяс Бекмансуров / ТАСС Фото:СК РФ

Стрельбу в ижевской школе № 88, в результате которой погибли 13 человек, предположительно, устроил неонацист, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Трагические новости из Ижевска. Президент [Владимир] Путин глубоко скорбит в связи с гибелью людей и детей в школе, где произошел террористический акт. Он совершен лицом, которое, судя по всему, принадлежит к неофашистской организации или группировке», — сказал пресс-секретарь.

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По словам Пескова, в связи с нападением Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Удмуртии Александром Бречаловым, вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

«Даны все необходимые поручения. Отправлены самолеты МЧС в Ижевск с группами врачей и психологами, нейрохирургами и другими специалистами. Будут решаться все необходимые социальные вопросы», — сообщил пресс-секретарь.

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Песков также отметил, что после случившегося в ижевской школе нужно проанализировать все те меры безопасности, которые были приняты после прошлых случае стрельбы в школах, в том числе после стрельбы в казанской гимназии.

«Введены целый ряд мер и норм для обеспечения безопасности. Безусловно, их эффективность предстоит проанализировать с учетом произошедшего <…> К сожалению, и в других странах мира случаются такие трагедии. Но для нас это не может быть причиной для успокоения. Конечно, нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты», — сказал Песков.

Стрельба в школе № 88 в Ижевске произошла утром 26 сентября. Нападавший проник в здание и открыл огонь по учителям и школьникам. Погибли 13 человек, в том числе семеро детей. Еще 21 человек — семеро взрослых и 14 учеников — ранены.

Нападавший покончил с собой. Им оказался местный житель, выпускник этой школы Артем Казанцев 1988 года рождения, сообщил Следственный комитет. Ведомство проверит, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.

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Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Виктория Полякова Виктория Полякова
стрельба Школа Ижевск теракт Дмитрий Песков Кремль неонацисты
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