Число жертв стрельбы в ижевской школе выросло до 13

Во время стрельбы в ижевской школе № 88 погибли 13 человек, уточнил СК. Ранее ведомство сообщало о девяти погиших. Стрелок покончил с собой

Число погибших из-за стрельбы в школе Ижевска выросло до 13 человек, среди них семеро детей, сообщили РБК в пресс-службе Следственного комитета. Ранее ведомство сообщало о девяти погибших.

Ранен в результате происшествия 21 человек — 14 детей и семеро взрослых.

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Стрельбу в школе № 88 города Ижевска открыл утром 26 сентября неизвестный мужчина. Сообщение о стрельбе в школе поступило в Росгвардию в 9:46, сообщили РБК в пресс-службе управления ведомства по Поволжью.

«Мы были на уроке математики на третьем этаже в 305 кабинете. В коридоре была стрельба, очень громкая. Наш класс не пострадал. Учитель запер дверь, мы, грубо говоря, забились в угол. Было страшно, у некоторых даже была паника», — рассказал РБК ученик 8-го класса школы 88.

Нападавший покончил с собой, сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов. СК уточнял, что стрелок был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не было, его личность сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Ученики школы спасались от стрельбы, в том числе прыгая из окон учебного заведения. В регионе уже объявили траур.

В Росгвардии также сообщили РБК, что тело стрелка было обнаружено во время поэтажного осмотра школы. «При нем обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины», — уточнили в ведомстве.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), а также по статье о незаконном владении оружием (ч. 1 ст. 222 УК).

Медицинскую помощь пострадавшим при стрельбе в школе Ижевска оказывают 14 бригад скорой помощи, сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Минздрав региона уточнял, что списки пострадавших при нападении на школу еще формируются.