СК: стрельбу в ижевской школе открыл ее выпускник Артем Казанцев

СК назвал имя стрелка из ижевской школы

Стрельбу в ижевской школе № 88 открыл ее 34-летний выпускник Артем Казанцев. Следствие проверяет, был ли он приверженцем неонацистской идеологии

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Следователями СК России установлена личность напавшего на школу в Ижевске, сообщили РБК в Следственном комитете.

«Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы. В настоящее время следователи СК России проводят обыск по месту его жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение», — говорится в сообщении ведомства.

СК также проверят, был ли он приверженцем неофашистских взглядов и нацистской идеологии.

Утром 26 сентября мужчина вошел в школу № 88 в Ижевске и открыл стрельбу. Жертвами нападения стали 13 человек, пострадали более 20 — 14 детей и семеро взрослых.

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В управлении Росгвардии по Приволжкому округу также сообщили РБК, что тело стрелка было обнаружено во время поэтажного осмотра школы. «При нем обнаружено два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами, пустые и снаряженные патронами магазины», — уточнили в ведомстве.

Стрелок был одет в черную одежду со свастикой и балаклаву, он покончил с собой, сообщали в СК.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом (пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса), а также по статье о незаконном владении оружием (ч. 1 ст. 222 УК). Вести его будет центральный аппарат ведомства.

В Удмуртии объявили траур. Кремль, комментируя события в Ижевске, назвал произошедшее терактом. «Это теракт, совершенный, предположительно, неонацистом», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, президент глубоко скорбит в связи со случившимся.