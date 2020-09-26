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Выживший при крушении Ан-26 рассказал Зеленскому о произошедшем

По словам курсанта, во время крушения «было непонятно, что происходит». В разговоре с главой Харьковской администрации он также сказал, что все шло, «как в компьютерной игре»
Вячеслав Золочевский
Вячеслав Золочевский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и навестил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при крушении самолета Ан-26 во время учебного полета под Харьковом. Об этом говорится на сайте украинского президента. На борту Ан-26 находились 27 человек, все они, кроме Золочевского, погибли.

Золочевский рассказал, что перед полетом курсанты и экипаж были знакомы друг с другом и уже летали вместе. По его словам, при крушении все случилось быстро и «было непонятно, что происходит».

Кроме того, курсант сообщил подробности о произошедшем главе Харьковской областной администрации Алексею Кучеру, передает «Суспильне».

«Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ», — пересказал слова Золочевского Кучер. По его словам, в какой-то момент Золочевский потерял сознание, но вскоре пришел в себя и покинул обломки самолета. «Он выжил, находясь в самолете», — указал Кучер.

Премьер Украины велел отстранить ответственных за полеты Ан-26
Общество
Денис Шмыгаль

Самолет Ан-26 разбился вблизи города Чугуев Харьковской области вечером 25 сентября. Катастрофа произошла во время учебно-тренировочного полета, на борту самолета находились курсанты местного авиационного училища. После катастрофы выжили два курсанта, однако позже один из них умер в больнице.

В качестве предварительной причины крушения в Харьковской администрации назвали отказ левого двигателя. Позже в СБУ подтвердили, что об отказе двигателя за несколько минут до падения сообщал командир экипажа.

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Для расследования катастрофы создали комиссию, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований. Согласно распоряжению премьера Украины Дениса Шмыгаля, все ответственные за организацию учебных полетов будут отстранены на время расследования.

Автор
Анастасия Батманова
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