Выживший при крушении Ан-26 рассказал Зеленскому о произошедшем

По словам курсанта, во время крушения «было непонятно, что происходит». В разговоре с главой Харьковской администрации он также сказал, что все шло, «как в компьютерной игре»

Вячеслав Золочевский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военный госпиталь и навестил курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил при крушении самолета Ан-26 во время учебного полета под Харьковом. Об этом говорится на сайте украинского президента. На борту Ан-26 находились 27 человек, все они, кроме Золочевского, погибли.

Золочевский рассказал, что перед полетом курсанты и экипаж были знакомы друг с другом и уже летали вместе. По его словам, при крушении все случилось быстро и «было непонятно, что происходит».

Кроме того, курсант сообщил подробности о произошедшем главе Харьковской областной администрации Алексею Кучеру, передает «Суспильне».

«Сказал, что все происходило, как в компьютерной игре, что он, когда пришел в себя, увидел, как горит его товарищ», — пересказал слова Золочевского Кучер. По его словам, в какой-то момент Золочевский потерял сознание, но вскоре пришел в себя и покинул обломки самолета. «Он выжил, находясь в самолете», — указал Кучер.