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Премьер Украины велел отстранить ответственных за полеты Ан-26

Для беспристрастного расследования причин катастрофы всех лиц, причастных к тренировочным полетам, отстранили. Президент Зеленский также распорядился приостановить полеты Ан-26 до прояснения причин катастрофы
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Премьер Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов на время расследования авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом, передает «РБК Украина». Глава правительства дал такое поручение министру обороны Андрею Тарану.

«Поручаю министру обороны обеспечить беспристрастность расследования. На время проведения расследования отстранить лиц, ответственных за проведение учебных полетов», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что с целью расследования катастрофы Ан-26 создана комиссия, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Президент также поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы, сообщил замглавы его офиса Олег Татаров.

Военный самолет упал под Харьковом. Фотогалерея
Фотогалерея 

Крушение Ан-26 произошло в Харьковской области вечером 25 сентября. Самолет выполнял тренировочный полет, на его борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты авиационного училища. Катастрофа унесла жизни 26 человек, один выживший находится в больнице.

Первоначальной причиной инцидента считали отказ левого двигателя, о котором командир судна доложил за несколько минут до падения. Позже Таран сообщил, что отказал не сам двигатель, а его датчик. При этом он отметил, что самолет, вероятно, задел землю крылом.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео с камер наблюдения, где видны последние секунды полета самолета. На них видно, как борт с включенными фарами заходит на посадку, а потом его резко уводит влево, после чего он падает и взрывается. Президент Владимир Зеленский в память о погибших объявил 26 сентября траурным днем.

Автор
Михаил Котляр
Украина Ан-26 авиакатастрофа
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