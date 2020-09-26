Премьер Украины велел отстранить ответственных за полеты Ан-26

Для беспристрастного расследования причин катастрофы всех лиц, причастных к тренировочным полетам, отстранили. Президент Зеленский также распорядился приостановить полеты Ан-26 до прояснения причин катастрофы

Денис Шмыгаль (Фото: Глеб Гаранич / Reuters)

Премьер Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить всех ответственных за организацию учебных полетов на время расследования авиакатастрофы Ан-26 под Харьковом, передает «РБК Украина». Глава правительства дал такое поручение министру обороны Андрею Тарану.

«Поручаю министру обороны обеспечить беспристрастность расследования. На время проведения расследования отстранить лиц, ответственных за проведение учебных полетов», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу заявил, что с целью расследования катастрофы Ан-26 создана комиссия, в которую вошли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Государственного бюро расследований.

Президент также поручил приостановить полеты Ан-26 до выяснения причин катастрофы, сообщил замглавы его офиса Олег Татаров.