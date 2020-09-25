Харьковский губернатор назвал возможную причину крушения Ан-26
Военный самолет Ан-26 в Харьковской области мог разбиться из-за отказа двигателя, сообщил в эфире канала «Украина 24» губернатор области Алексей Кучер.
«По той информации, которую я получил: было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», — заявил глава региона.
Как отметил Кучер, для опытного пилота это не критическая ситуация. «Насколько я знаю там был опытный летчик, он мог посадить [самолет]. Что произошло — не понятно до конца», — сказал глава региона, добавив, что это будет устанавливать следствие.
О неполадках с двигателем также пишет издание depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины. «Он [командир самолета] в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — приводит агентство слова собеседника.