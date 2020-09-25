Харьковский губернатор назвал возможную причину крушения Ан-26

По предварительным данным, незадолго до крушения пилот сообщил об отказе одного из двигателей, рассказал глава региона Алексей Кучер. При этом он добавил, что для опытного летчика это не должно быть проблемой

Фото: ГСЧС Украины / Facebook

Военный самолет Ан-26 в Харьковской области мог разбиться из-за отказа двигателя, сообщил в эфире канала «Украина 24» губернатор области Алексей Кучер.

«По той информации, которую я получил: было уведомление от пилота о том, что отказал левый мотор», — заявил глава региона.

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Как отметил Кучер, для опытного пилота это не критическая ситуация. «Насколько я знаю там был опытный летчик, он мог посадить [самолет]. Что произошло — не понятно до конца», — сказал глава региона, добавив, что это будет устанавливать следствие.

О неполадках с двигателем также пишет издание depo.ua со ссылкой на источник в Минобороны Украины. «Он [командир самолета] в эфир сказал, что какие-то проблемы с двигателем. По рации», — приводит агентство слова собеседника.