Зеленский пообещал компенсации близким погибших на Ан-26

Владимир Зеленский (в центре) (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти обязаны обеспечить денежную компенсацию родственникам погибших при падении самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом он написал на своей странице на Facebook.

«Государство должно обеспечить лечение пострадавших и предоставить компенсацию потерявшим близких. Украина не забывает своих героев», — говорится в посте.

Зеленский также подчеркнул, что требует оперативно определить причины трагедии и провести беспристрастное следствие. 26 сентября президент объявил днем траура.

Крушение военного Ан-26 произошло вечером 25 сентября в Харьковской области. В это время самолет выполнял учебный полет. На борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты Харьковского университета ВВС Украины. В результате погибли 26 человек, один выживший госпитализирован.