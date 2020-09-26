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Зеленский пообещал компенсации близким погибших на Ан-26

Владимир Зеленский (в центре)
Владимир Зеленский (в центре) (Фото: РИА Новости)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти обязаны обеспечить денежную компенсацию родственникам погибших при падении самолета Ан-26 в Харьковской области. Об этом он написал на своей странице на Facebook.

«Государство должно обеспечить лечение пострадавших и предоставить компенсацию потерявшим близких. Украина не забывает своих героев», — говорится в посте.

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Фотогалерея 

Зеленский также подчеркнул, что требует оперативно определить причины трагедии и провести беспристрастное следствие. 26 сентября президент объявил днем траура.

Крушение военного Ан-26 произошло вечером 25 сентября в Харьковской области. В это время самолет выполнял учебный полет. На борту находились 27 человек, большинство из которых — курсанты Харьковского университета ВВС Украины. В результате погибли 26 человек, один выживший госпитализирован.

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Предварительно причиной падения назвали отказ левого двигателя, так как за несколько минут до крушения об этом сообщил командир судна. Однако позднее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что сбой произошел в работе датчика, а не всего двигателя.

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С целью расследования катастрофы Зеленский создал специальную комиссию, в которую вошли представители силовых ведомств.

Чтобы обеспечить объективность следственных действий, глава правительства Украины Денис Шмыгаль распорядился отстранить от работы всех ответственных за организацию учебного полета.
 

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