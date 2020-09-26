Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тыс. руб. либо приостановка деятельности до 90 дней

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел ряд нарушений в доме культуры им. Зуева. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там заявили, что учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.

По словам представителя управления Роспотребнадзора по Москве Алексея Худобородова, проверка выявила несоблюдение масочного режима: он контролируется при входе в здание, но затем часть зрителей снимает маски. «В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

Сотрудники ведомства также заявили об отсутствии в учреждении оборудования для обеззараживания воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Найденные нарушения касаются и уборки помещений, сообщил он.

Худобородов напомнил, что за нарушение требований в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тыс. руб., либо суд может приостановить их деятельность на срок до трех месяцев.