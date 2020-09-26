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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы пригрозили театрам штрафами за нарушение масочного режима

В Роспотребнадзоре сообщили, что в случае отсутствия масок у посетителей учреждениям культуры грозит штраф до 500 тыс. руб. либо приостановка деятельности до 90 дней
Фото:Дмитрий Коробейников / ТАСС
Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Роспотребнадзор провел проверку соблюдения противоэпидемических мер в театрах Москвы и нашел ряд нарушений в доме культуры им. Зуева. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Там заявили, что учреждению грозит штраф до 500 тыс. руб.

По словам представителя управления Роспотребнадзора по Москве Алексея Худобородова, проверка выявила несоблюдение масочного режима: он контролируется при входе в здание, но затем часть зрителей снимает маски. «В ряде случаев сотрудники администрации делают замечания, но большинстве случаев они не могут уследить за всеми посетителями», — заявил он журналистам (цитата по ТАСС).

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Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Сотрудники ведомства также заявили об отсутствии в учреждении оборудования для обеззараживания воздуха и разметки для соблюдения социальной дистанции. Найденные нарушения касаются и уборки помещений, сообщил он.

Худобородов напомнил, что за нарушение требований в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 КоАП юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 до 500 тыс. руб., либо суд может приостановить их деятельность на срок до трех месяцев.

В свою очередь глава столичного департамента культуры Александр Кибовский призвал москвичей соблюдать меры безопасности. «Дорогие друзья, не рискуйте, пожалуйста, ни своим здоровьем, ни здоровьем своих родных и близких, не подставляйте свои любимые театры. Ведь ваши нарушения в конечном счете для них — санкции, вплоть до прекращения творческого процесса», — приводит его слова оперативный штаб.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

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После ограничений, введенных из-за коронавируса, концерты и спектакли в Москве разрешили проводить с 1 августа, но с соблюдением ряда условий. В частности, посещать мероприятия можно только в защитных масках. На спектаклях и концертах запретили продавать еду, разрешена только продажа воды и напитков в промышленной упаковке. Рекомендации коснулись и представлений: музыканты, играющие на духовых инструментах, должны соблюдать на концертах дистанцию не менее двух метров, также Роспотребнадзор рекомендовал не показывать в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами.

24 сентября мэр Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в столице усложняется: «Помимо выявляемости мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки». Со следующей недели в городе начнут действовать новые рекомендации для борьбы с распространением COVID-19. В частности, пожилых и людей с хроническими заболеваниями из списка департамента здравоохранения попросили соблюдать режим самоизоляции и выходить из дома только в случае необходимости. Работодателям также было рекомендовано перевести сотрудников на удаленку.

Автор
Наталия Анисимова
Москва театры коронавирус маски
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