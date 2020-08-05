На концерты в Москве запретили приходить с температурой выше 37°

В столице людей с повышенной температурой, а также с кашлем и насморком запретили пускать в театры и на концерты. Такое же требование действует и для самих сотрудников культурных учреждений

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Москве посетителей с повышенной температурой не будут пускать в театры, концертные залы и цирки. Соответствующий приказ выпустил столичный департамент культуры.

«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие

визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк,

слабость) на территорию организации не допускаются», — говорится в документе.

Такое же требование установлено и для самих работников. Замерять им температуру власти поручили каждые четыре часа.

Остальные ограничения для посетителей остались те же, что действуют во всех общественных местах Москвы. В помещениях они должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Также введена рассадка через одно кресло для одного посетителя и семейных групп до пяти человек. Ограничение числа человек в группе, которая может сидеть вместе, не коснется многодетных семей.