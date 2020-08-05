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Пандемия коронавируса ,  
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На концерты в Москве запретили приходить с температурой выше 37°

В столице людей с повышенной температурой, а также с кашлем и насморком запретили пускать в театры и на концерты. Такое же требование действует и для самих сотрудников культурных учреждений
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Москве посетителей с повышенной температурой не будут пускать в театры, концертные залы и цирки. Соответствующий приказ выпустил столичный департамент культуры.

«Посетители с температурой тела выше 37 градусов и (или) имеющие
визуальные симптомы респираторных заболеваний (кашель, насморк,
слабость) на территорию организации не допускаются», — говорится в документе.

Такое же требование установлено и для самих работников. Замерять им температуру власти поручили каждые четыре часа.

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Остальные ограничения для посетителей остались те же, что действуют во всех общественных местах Москвы. В помещениях они должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Также введена рассадка через одно кресло для одного посетителя и семейных групп до пяти человек. Ограничение числа человек в группе, которая может сидеть вместе, не коснется многодетных семей.

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Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Для артистов особые требования будут действовать в гримерке. Запрещено красить нескольких человек одним гримом, а гримеры должны будут дезинфицировать руки до и после работы.

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Из-за угрозы распространения коронавируса Минкультуры в середине марта приказало закрыть подведомственные учреждения, в том числе театры, музеи и цирки.

Тогда же Роспотребнадзор потребовал ограничить проведение в стране массовых мероприятий. На руках у россиян оказалось 7 млн заранее купленных билетов. При их возврате власти разрешили площадкам помимо денег выдавать ваучеры на ту же услугу, но уже на другую дату.

Вновь проводить концерты и спектакли в Москве разрешили с 1 августа. При работе площадок сохраняется ряд ограничений. В частности, открыться могут театры и концертные залы не более чем на 3 тыс. посадочных мест и зал должен быть заполнен меньше чем наполовину.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Москва, коронавирус, концерты
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