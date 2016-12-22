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Госкомиссия одобрила введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС
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Госкомиссия одобрила введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС
Общество, 15:28
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Госкомиссия одобрила введение оборотных штрафов за недолив бензина на АЗС
По словам главы Минпромторга, закон о штрафах может вступить в силу уже в начале 2019 года. Ранее Денис Мантуров говорил, что минимальный штраф уже за первое нарушение составит не менее 500 тыс. руб.
Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Государственная комиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова одобрила проект закона, предусматривающего введение оборотных штрафов за недолив бензина и дизтоплива на заправках, сообщил журналистам сам Мантуров.

По его словам, в ближайшее время законопроект предполагается согласовать с профильными ведомствами после чего документ (в случае его утверждения правительством) будет направлен в Госдуму.

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«Мы постараемся [сделать это] в осеннюю сессию, но возможно, это перейдет в весеннюю», — сказал глава Минпромторга (цитата по ТАСС).

По словам Мантурова, в силу новый закон может вступить с января 2019 года или «возможно, с середины следующего года».

Ранее министр заявлял, что, в соответствии с законопроектом, за недолив нарушителей будут наказывать штрафами в размере 1% от выручки за предыдущий год. «Если его [законопроект] примут, штраф за недолив топлива составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. руб. А за повторное нарушение — уже 3%, но не менее 2 млн руб.», — говорил министр в начале августа 2018 года.

В июле оборотными штрафами за недолив топлива на АЗС пригрозил нарушителям руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Алексей Абрамов.

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Результаты общественного мониторинга дали картину, достаточно близкую к объективности, сообщил он. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. «Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал тогда глава Росстандарта.

В конце августа Росстандарт сообщил о резком росте числа жалоб на недолив топлива на столичных заправках. Ранее об итогах проверки около 600 заправок в московском регионе сообщило МВД — полиция обнаружила, что топливо недоливали на 141 АЗС.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Денис Мантуров , недолив
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