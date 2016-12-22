Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС

Независимый топливный союз признал наличие проблемы с недоливом топлива на автомобильных заправках, сообщил корреспонденту РБК вице-президент союза Дмитрий Гусев.

«Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему», — сказал Гусев.

При этом он отметил, что Независимый топливный союз совместно с РОО «Гражданский контроль качества топлива» разрабатывает систему оценки качества и количества топлива, наливаемого бак потребителей. «Недолив и бодяна — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми — одна из задач союза», — заявил Дмитрий Гусев.

Вице-президент союза подчеркнул, что недолив бензина является очередным аргументом в пользу справедливой цены на топливо. Если ее установить, то люди не будут идти на ухищрения.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор России.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что после проверки заправок в 13 регионах страны был обнаружен недолив бензина на около 76% АЗС. Проверки заправок проводились «тайными покупателями» с помощью специально оборудованного автомобиля. При этом специалисты ФАР признают недоливом расхождение между объемом оплаченного и фактически залитого в бак машины топлива более чем на 1%.

В среднем мелкосетевые и частные АЗС не доливают около 5,66% бензина своим потребителям. Наибольший недолив составил 8%.