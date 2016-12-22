ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,60 62,82 EUR Нал. 74,18 73,31 USD Бирж. 63,27 +0,13 EUR Бирж. 73,68 +0,07 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6505,10 -131,90 IMOEX 2305,26 +0,16% RTSI 1147,57 +0,01% Brent 77,81 +1,07% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС
Лента новостей
Игра на вылет: как с ЧМ-2018 выбывали самые богатые футболисты мира 11:59, Фотогалерея  Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС 11:51, Общество Двое раненых при стрельбе в шведском городе Эребру скончались 11:40, Общество 10 советов тем, кто хочет интересно провести время в Израиле 11:32, РБК и Минтуризма Израиля​ МЭР оценило эффект для экономики от повышения пенсионного возраста 11:27, Экономика 7 новых торговых форматов, которых пока нет в России 11:27, Потребрынок Обвиняемый в 60 убийствах не признал свою вину и отказался дать показания 11:24, Общество В руководстве министерств появятся заместители по цифровому развитию 11:16, Общество Игра: кто придумал знаменитую футбольную кричалку «оле-оле» 11:15, Спецпроект РБК Спорт Ставка сработала: англичане сняли проклятье послематчевых пенальти 11:13, Спорт Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки Денге во Вьетнаме 11:12, Общество Основатель Farfetch — «РБК Стиль»: «Систему офлайн-торговли нужно менять» 11:12, Стиль СМИ узнали о переходе игрока сборной Италии в «Манчестер Сити» за €55 млн 11:09, Спорт В победу России на чемпионате мира по футболу поверили 17% россиян 10:53, Общество Президента Боливии госпитализировали 10:51, Общество Голос Америки: VW Teramont против Ford Explorer 10:46, Авто Пиарщица «Леруа Мерлен» уволилась после скандала с постом в Facebook 10:42, Общество Прогнозы дня: празднования в США снизят объем торгов на всех рынках 10:36, Quote Стоимость криптовалюты Syscoin резко выросла на Binance в 2,4 млн раз 10:35, Крипто Как России не пропустить четвертую технологическую революцию 10:29, Партнерский материал Депутат Рады обвинил Россию в краже украинской истории и названия 10:16, Общество В Москве бетономешалка протаранила девять автомобилей 09:48, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 09:43, Спецпроект РБК Спорт В московском метро собрали самые необычные вопросы от гостей ЧМ-2018 09:41, Общество Строительство моста на Сахалин займет пять лет 09:39, Экономика Экс-министр обороны Украины назвал составителей «расстрельного списка» 09:09, Политика Роспотребнадзор назвал Бурятию регионом с самым грязным воздухом 08:49, Общество Число жертв крушения парома в Индонезии увеличилось до 29 08:44, Общество
Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС
Общество, 11:51
0
Независимый топливный союз признал недолив бензина на АЗС

Независимый топливный союз признал наличие проблемы с недоливом топлива на автомобильных заправках, сообщил корреспонденту РБК вице-президент союза Дмитрий Гусев.

«Данная проблема существует. Используются различные методы повышения рентабельности бизнеса. Ведь многие прекрасно знают, что на рынке, несмотря на низкие цены, вас могут обвесить. Мы не скрываем проблему», — сказал Гусев.

При этом он отметил, что Независимый топливный союз совместно с РОО «Гражданский контроль качества топлива» разрабатывает систему оценки качества и количества топлива, наливаемого бак потребителей. «Недолив и бодяна — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми — одна из задач союза», — заявил Дмитрий Гусев.

Федерация автовладельцев заявила о недоливе бензина на 76% российских АЗС
Общество

Вице-президент союза подчеркнул, что недолив бензина является очередным аргументом в пользу справедливой цены на топливо. Если ее установить, то люди не будут идти на ухищрения.

РБК направил запрос в Роспотребнадзор России.

Ранее Федерация автовладельцев России (ФАР) заявила, что после проверки заправок в 13 регионах страны был обнаружен недолив бензина на около 76% АЗС. Проверки заправок проводились «тайными покупателями» с помощью специально оборудованного автомобиля. При этом специалисты ФАР признают недоливом расхождение между объемом оплаченного и фактически залитого в бак машины топлива более чем на 1%.

В среднем мелкосетевые и частные АЗС не доливают около 5,66% бензина своим потребителям. Наибольший недолив составил 8%.

Теги: бензин , АЗС , недолив
Главное
Глава «Натали Турс» объявил о аннулировании всех туров Бизнес
Материалы по теме
Федерация автовладельцев заявила о недоливе бензина на 76% российских АЗС Общество
Росстат зафиксировал снижение цен на бензин на 2 коп. Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter