Росстандарт заявил о двукратном росте жалоб на недолив топлива в Москве

Количество жалоб на недолив топлива на АЗС в Москве и Подмосковье за год увеличилось в два раза. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По данным ведомства, в 2018 году (январь—август) количество обращений составило 58 шт. (включая четыре за недолив газа), а за аналогичный период 2017 года — 20 шт. (включая одну за недолив газа).

«Таким образом, количество жалоб на недолив в регионе значительно увеличилось: в два раза», — подчеркнули в Росстандарте. При этом, согласно полученным данным, количество жалоб выросло и в Центральном федеральном округе, где из общего количества жалоб на АЗС жалобы на недолив составили в 2016 году 21,6%, а в 2017 году — уже 46,2%.

В минувшую пятницу, 17 августа, МВД России сообщило о проверке около 600 заправок в Москве и Подмосковье. Полиция обнаружила, что топливо недоливали в 141 случае. По результатам проверки сотрудники МВД направили в Роспотребнадзор и Росстандарт около 150 материалов с информацией об обнаруженных нарушениях.

На каких именно автозаправках проходили проверки и в каких из них недоливали топливо, в МВД не уточнили. Аналогичная проверка, также выявившая нарушения на заправках, уже проходила в середине июля.