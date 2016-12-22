В МВД рассказали о проверке информации о недоливе бензина на заправках

МВД проверяют информацию о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Сообщаем, что руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях», — рассказала она. По ее словам, с 6 по 11 июля подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели в Московском регионе 440 контрольных закупок. «Зарегистрировано 277 материалов о выявленных правонарушениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей. В частности, установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива», — рассказала Волк.
Представитель МВД отметила, что все собранные материалы были направлены в «следственные органы», а также в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС России. «Работа по указанному направлению деятельности продолжается», — сообщила Волк.
В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) предоставила отчет по итогам своей проверки АЗС в России. Как сообщили в ФАР, на 76% проверенных ею заправках недоливали топливо. Независимый топливный союз (НТС) признал, что такая проблема есть, но она не так распространена, как показывает Федерация автовладельцев России.
Президент НТС Павел Баженов заявил, что союз попросил юристов оценить выводы ФАР «точки зрения подачи иска в суд по ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета».
Масштабный недолив на российских заправках за последние годы выявляют уже не в первый раз. В январе руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказывал, что «чем более усложняется техника на заправках, тем, оказывается, проще обманывать». «Вплоть до того, что есть даже такие способы и уловки, когда оператор индивидуально подходит к тому, кого и на сколько обмануть», — говорил он.
В 2013 году сообщалось о расследовании махинаций с оборудованием на автозаправках дочерних компаний «Роснефти» — ОАО «Самаранефтепродукт» и ОАО «Саратовнефтепродукт» в Самарской и Саратовской областях. По данным следствия, злоумышленники использовали специальное оборудование, позволявшее недоливать потребителям бензин, который затем перепродавался. В «Роснефти» заявили, что проверки были инициированы службой безопасности головной компании.
В 2015 году Генпрокуратура совместно со специалистами Росстандарта провела масштабную проверку на АЗС по всей стране. Основными нарушениями стали превышение массовой доли серы в топливе, завышение октанового числа и недолив бензина, составивший в среднем около 300 мл на 10 л топлива. По итогам проверки к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 7,5 тыс. человек.
Для недолива топлива нередко используется нелегальное программное обеспечение. Так, в октябре 2014 года был задержан гендиректор АО «Воронежнефтепродукт» Игорь Головащенко и трое его заместителей. По данным следствия, летом 2012 года они создали специальную программу для бензоколонок и использовали ее на 27 заправках сети. Недолив составил более 150 тыс. л. Участников преступной группы суд приговорил к срокам от двух с половиной до четырех лет условно и крупным штрафам.