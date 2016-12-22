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В МВД рассказали о проверке информации о недоливе бензина на заправках
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В МВД рассказали о проверке информации о недоливе бензина на заправках
Общество, 00:46
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В МВД рассказали о проверке информации о недоливе бензина на заправках

МВД проверяют информацию о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сообщаем, что руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях», — рассказала она. По ее словам, с 6 по 11 июля подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели в Московском регионе 440 контрольных закупок. «Зарегистрировано 277 материалов о выявленных правонарушениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей. В частности, установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива», — рассказала Волк.

Представитель МВД отметила, что все собранные материалы были направлены в «следственные органы», а также в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС России. «Работа по указанному направлению деятельности продолжается», — сообщила Волк.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) предоставила отчет по итогам своей проверки АЗС в России. Как сообщили в ФАР, на 76% проверенных ею заправках недоливали топливо. Независимый топливный союз (НТС) признал, что такая проблема есть, но она не так распространена, как показывает Федерация автовладельцев России.

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Президент НТС Павел Баженов заявил, что союз попросил юристов оценить выводы ФАР «точки зрения подачи иска в суд по ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета».

Как автомобилистов обманывают на АЗС

Масштабный недолив на российских заправках за последние годы выявляют уже не в первый раз. В январе руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказывал, что «чем более усложняется техника на заправках, тем, оказывается, проще обманывать». «Вплоть до того, что есть даже такие способы и уловки, когда оператор индивидуально подходит к тому, кого и на сколько обмануть», — говорил он.

В 2013 году сообщалось о расследовании махинаций с оборудованием на автозаправках дочерних компаний «Роснефти» — ОАО «Самаранефтепродукт» и ОАО «Саратовнефтепродукт» в Самарской и Саратовской областях. По данным следствия, злоумышленники использовали специальное оборудование, позволявшее недоливать потребителям бензин, который затем перепродавался. В «Роснефти» заявили, что проверки были инициированы службой безопасности головной компании.

В 2015 году Генпрокуратура совместно со специалистами Росстандарта провела масштабную проверку на АЗС по всей стране. Основными нарушениями стали превышение массовой доли серы в топливе, завышение октанового числа и недолив бензина, составивший в среднем около 300 мл на 10 л топлива. По итогам проверки к дисциплинарной и административной ответственности привлекли 7,5 тыс. человек. 

Для недолива топлива нередко используется нелегальное программное обеспечение. Так, в октябре 2014 года был задержан гендиректор АО «Воронежнефтепродукт» Игорь Головащенко и трое его заместителей. По данным следствия, летом 2012 года они создали специальную программу для бензоколонок и использовали ее на 27 заправках сети. Недолив составил более 150 тыс. л. Участников преступной группы суд приговорил к срокам от двух с половиной до четырех лет условно и крупным штрафам.

Теги: бензин , автозаправка , проверка
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