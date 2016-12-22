В МВД рассказали о проверке информации о недоливе бензина на заправках

МВД проверяют информацию о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сообщаем, что руководством МВД России взята под контроль работа по проверке опубликованной в СМИ информации о массовом недоливе топлива на автозаправочных станциях», — рассказала она. По ее словам, с 6 по 11 июля подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции провели в Московском регионе 440 контрольных закупок. «Зарегистрировано 277 материалов о выявленных правонарушениях. Выявлено 60 административных правонарушений, в том числе связанных с обманом потребителей. В частности, установлены факты недолива бензина, а также реализации некачественного топлива», — рассказала Волк.

Представитель МВД отметила, что все собранные материалы были направлены в «следственные органы», а также в Росстандарт, Ростехнадзор, Роспотребнадзор и МЧС России. «Работа по указанному направлению деятельности продолжается», — сообщила Волк.

В начале июля Федерация автовладельцев России (ФАР) предоставила отчет по итогам своей проверки АЗС в России. Как сообщили в ФАР, на 76% проверенных ею заправках недоливали топливо. Независимый топливный союз (НТС) признал, что такая проблема есть, но она не так распространена, как показывает Федерация автовладельцев России.

Президент НТС Павел Баженов заявил, что союз попросил юристов оценить выводы ФАР «точки зрения подачи иска в суд по ст. 128.1 Уголовного кодекса РФ «Клевета».