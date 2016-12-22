Федерация автовладельцев заявила о недоливе бензина на 76% российских АЗС

Около 76% российских автозаправочных станций (АЗС) недоливают топливо при заправке автомобилей бензином, заявила Федерация автовладельцев России (ФАР) после проверки заправок в 13 регионах страны. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ФАР.

Проверка проводилась в режиме «тайного покупателя» с помощью специально оборудованного автомобиля. Под недоливом специалисты ФАР подразумевают расхождение между объемом оплаченного и фактически залитого в бак машины топлива более чем на 1%.

Оказалось, что все проверенные мелкосетевые и частные АЗС в среднем выдают покупателю на 5,66% бензина меньше, чем он оплатил. Максимальный недолив составил более 8%.

На АЗС, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, недолив выявлен в 20% случаях. На заправках федеральных и крупных региональных сетей расхождение в объемах оплаченного и полученного бензина зафиксировано в 81% случаев. При этом максимальный недолив составил 19,03%, а средний показатель составил 4,97%.

В качестве примера ФАР приводит расчет покупки на одной из АЗС в Краснодарском крае. Бензин АИ-95 продавали на ней по 44,70 руб. за литр, но поскольку в баки автомобилей попадало на 19% меньше топлива, фактическая цена бензина составила 55,21 руб. за литр.

В федерации при этом не назвали конкретные заправки, объяснив это тем, что используемый метод оценки пока не прошел аттестацию.

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