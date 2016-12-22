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МВД нашло недолив топлива на сотне московских заправок
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МВД нашло недолив топлива на сотне московских заправок
Бизнес, 15:22
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МВД нашло недолив топлива на сотне московских заправок
Правоохранительные органы проверили почти 600 заправок, топливо недоливали в 141 случае. На каких именно АЗС были нарушения, в МВД не уточнили
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

МВД проверило заправки Москвы и Московской области и обнаружило недолив топлива. Как сообщила РБК официальный представитель МВД, контрольные закупки проводили сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства и территориальных органов МВД по Москве и Подмосковью.

Всего были проверены 589 АЗС региона. Чтобы установить, точное ли количество топлива выдала заправка, использовали мобильную лабораторию со специальным измерительным оборудованием.

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В итоге правоохранительные органы выявили 141 факт недолива топлива — больше, чем допускается по норме (т.е. больше 0,25%). По результатам проверки сотрудники МВД направили в Роспотребнадзор и Росстандарт около 150 материалов с информацией об обнаруженных нарушениях.

На каких именно автозаправках проходили проверки и какие из них недоливали топливо, в МВД не уточнили.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил РБК, что «Роснефть» контролирует процесс налива топлива и его качество на своих заправках. По его словам, никаких претензий МВД к заправкам компании в Москве и Московской области по недоливу топлива в ближайшее время не поступало. Представитель ЛУКОЙЛа отказался комментировать тему проверок недолива топлива на АЗС и сообщать, ​попали ли в число выявленных случаев недолива заправки сети.

Это не первая такая проверка, которую проводит МВД, аналогичная, также выявившая нарушения на заправках, проходила в середине июля.

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Проверки были организованы на фоне сообщений Федерации автовладельцев России (ФАР): по ее данным, топливо при заправке машин недоливают около 76% российских автозаправочных станций. Федерация использовала «тайных покупателей» и специально оборудованные машины для проверки заправок в 13 регионах страны. Выяснилось, что все проверенные мелкосетевые и частные АЗС в среднем выдают покупателю на 5,66% бензина меньше, чем он оплатил. Самый большой недолив составил более 8%. Конкретные заправки ФАР также не называла.

Независимый топливный союз (НТС) в ответ на это заявил, что готов подать иск против ФАР, и назвал исследование клеветой. По данным союза, итоги проверки можно поставить под сомнение в первую очередь из-за методики «тайного покупателя».

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После Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предложило ввести оборотные штрафы за такие нарушения. При первом нарушении штраф должен составить 1% от годового оборота компании, при повторном нарушении — до 3% от оборота.

«Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — заявил тогда руководитель ведомства Алексей Абрамов.

В Совете Федерации, в свою очередь, предлагали ввести уголовную ответственность для владельцев заправок за «систематический обман потребителя».

Авторы: Маргарита Девяткина, Людмила Подобедова.
Теги: АЗС , бензин , ГУ МВД по Москве
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