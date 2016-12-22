В Федерации автовладельцев рассказали о недоливавших топливо компаниях

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев рассказал РБК, что проверка на недолив топлива проводилась на АЗС всех крупных компаний. При этом он отметил, что не может сказать, в каких компаниях были выявлены нарушения.

Проверены в том числе были заправки вертикально интегрированных компаний (ВИНК): «Газпром», «Газпром нефть», «Роснефть», «Татнефть» и ЛУКОЙЛ. По словам Канаева, к ВИНК «вопросов меньше всего». «На одной из сетей был обнаружен недолив — в пределах погрешности — 1%. Это не так уж и много по сравнению даже со средним показателем», — сказал он.

По его словам, проверка проводилась путем контрольной закупки «тайным покупателем» со специальным автомобилем, у которого топливо при заправке поступает не в бензобак, а в емкость для взвешивания. «Потом мы эту канистру повторно взвешиваем на проверенных весах, с помощью ареометра мерим плотность, температурный режим. Потом в специальной таблице все это вычисляется», — отметил глава ФАР. Он добавил, что аттестация проводится в Росстандарте, там же утверждается методика подсчета топлива.

Ранее стало известно, что Росстандарт и Роскачество проведут проверку недолива топлива на АЗС. По данным ФАР, на 76% российских заправочных станций недоливают бензин.

Отмечалось, что на АЗС, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, недолив выявлен в 20% случаев, а на заправках федеральных и крупных региональных сетей — в 81% случаев. При этом максимальный недолив составил 19,03%, а средний показатель — 4,97%. Все исследованные мелкосетевые и частные АЗС предоставляли покупателю на 5,66% бензина меньше, чем он оплатил, а максимальный недолив в них составил более 8%.

Наличие проблемы с недоливом топлива на АЗС признал Независимый топливный союз. «Недолив и некачественное топливо — это элементы недобросовестной конкуренции, бороться с которыми — одна из задач союза», — сообщал РБК вице-президент организации Дмитрий Гусев.