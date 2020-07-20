Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный призвал всех сторонников, ранее оформивших подписку на перечисление в пользу ФБК регулярных платежей, переоформить ее так, чтобы деньги направлялись на другой счет

Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) будет закрыта, заявил ее основатель Алексей Навальный. По его словам, это объясняется тем, что по решению Арбитражного суда Москвы ФБК должен выплатить в пользу компании «Московский школьник» около 29 млн руб.

Данную организацию Навальный связывает с бизнесменом Евгением Пригожиным и не видит смысла в том, чтобы выплачивать ему столь крупную сумму. В пресс-службе «Конкорда» ранее РБК опровергали информацию о связи Евгения Пригожина с «Московским школьником».

«Мы перейдем на другое юрлицо», — говорится в заявлении Навального, опубликованном на его сайте.

В Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что 7 июля ведомством было возбуждено исполнительное производство № 50841/20/77039-ИП по взысканию с ФБК более 29,2 млн руб. плюс исполнительского сбора в размере более 2 млн руб.

«У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил, ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. <...> Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал Навальный.