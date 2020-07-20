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Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный призвал всех сторонников, ранее оформивших подписку на перечисление в пользу ФБК регулярных платежей, переоформить ее так, чтобы деньги направлялись на другой счет
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) будет закрыта, заявил ее основатель Алексей Навальный. По его словам, это объясняется тем, что по решению Арбитражного суда Москвы ФБК должен выплатить в пользу компании «Московский школьник» около 29 млн руб.

Данную организацию Навальный связывает с бизнесменом Евгением Пригожиным и не видит смысла в том, чтобы выплачивать ему столь крупную сумму. В пресс-службе «Конкорда» ранее РБК опровергали информацию о связи Евгения Пригожина с «Московским школьником».

«Мы перейдем на другое юрлицо», — говорится в заявлении Навального, опубликованном на его сайте.

В Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) указано, что 7 июля ведомством было возбуждено исполнительное производство № 50841/20/77039-ИП по взысканию с ФБК более 29,2 млн руб. плюс исполнительского сбора в размере более 2 млн руб.

«У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках. И сейчас уже заберут и саму организацию, и расчетный счет. Нам дорого наше название, но, как я много раз говорил, ФБК — это не офис и не бумажка из Минюста. ФБК — это люди. Это те, кто приходит сюда, чтобы бороться с коррупцией, и вы, кто это поддерживает. <...> Но самую большую ценность — вас — нам надо унести с собой», — написал Навальный.

Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»
Общество
Алексей Навальный

При этом он призвал всех сторонников, ранее оформивших подписку на перечисление в пользу ФБК регулярных платежей, переоформить ее так, чтобы деньги направлялись на другой счет.

С самого Навального, а также Любови Соболь ФССП также намерена взыскать по 29,2 млн руб. (исполнительные производства за номерами 50839/20/77039-ИП и 50839/20/77039-ИП также возбуждены 7 июля).

«Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать», — отметил Навальный.

Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» — некоммерческий фонд, созданный Алексеем Навальным в 2011 году, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти.

Решение о взыскании с Навального, Соболь и ФБК по 29,2 млн в пользу ООО «Московский школьник» было принято в октябре 2019 года. Поводом для иска стала публикация о качестве продуктов от ООО «Московский школьник». Суд признал изложенные в публикации сведения не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании. Апелляции 9-й арбитражный апелляционный суд в марте и июле 2020 года удовлетворить отказался. Еще одна апелляция, как следует из картотеки арбитражных дел, была подана ФБК 14 июля.

Ранее иски к «Московскому школьнику» подавали столичное управление Роспотребнадзора, а также школы № 1210 и 1554 Москвы. Однако позднее дело по иску управления Роспотребнадзора было прекращено в связи с отказом истца от заявленных требований, в удовлетворении требований школы № 1210 суд отказал, а иск школы № 1554 удовлетворил частично, взыскав с «Московского школьника» 76,65 тыс. руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный, ФБК
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